Externí autor 15. 11. 2024 clock 4 minuty gallery

Sobotní večer bude nevšední lahůdkou pro milovníky silných filmů. Televizní stanice pro nás připravily velké hity, které dokážou vyvolat neklid i vehnat slzy do očí. Najde se také něco pro fanoušky tance. Výběr může být obtížný, proto je lepší se se sobotním programem seznámit o něco dříve.

Zamkněte děti i psy! Sobotní večer bude plný emocí, dramatických soubojů a také tance. Česká televize nám přinese další díl oblíbené show, zatímco na dalších kanálech budou bojovat hobiti a Tom Holland se vrhne do dobrodružství, ze kterého tuhne krev v žilách. Fanoušci kvalitní zábavy si přijdou na své, a proto je dobré si udělat v programu jasno dřív, než začne prime time.

Na Prima Cool: Hobit: Bitva pěti armád

Milovníci epické fantasy si přijdou na své na Prima Cool, která od 20:15 uvede závěrečný díl Jacksonovy trilogie Hobit. „Bitva pěti armád je vrcholem celé ságy. Peter Jackson opět dokázal, že patří mezi režisérské mistry,“ shodují se filmoví kritici.

Film nabízí nejen velkolepé bitevní scény (aby ne – obdržel cenu Britské filmové akademie za nejlepší vizuální efekty), ale i emotivní rozloučení s oblíbenými postavami. Martin Freeman v roli Bilba Pytlíka předvádí jeden ze svých nejlepších výkonů, zatímco Richard Armitage jako Thorin procházející proměnou z hrdiny v tragickou postavu dokazuje, proč byl pro roli trpasličího krále perfektní volbou.

Málokdo ví, že jde o nejkratší ze všech filmů ze Středozemě (přestože má 144 minut) a během natáčení závěrečné bitvy spotřebovali maskéři přes 200 litrů umělé krve. Veškeré náklady na trilogii se vyšplhaly na astronomických 745 milionů dolarů.

Na ČT1: StarDance XIII …když hvězdy tančí

Už ve 20:10 na obrazovkách České televize vypukne další díl taneční show StarDance. Tentokrát se můžeme těšit na večer, kdy zbývajících šest soutěžních párů předvede jive, valčík a tango. „Když jsem viděl první zkoušky, měl jsem husí kůži,“ prozradil člen štábu.

O prvenství se popere Oscar Hes s Kateřinou Bartůněk Hrstkovou, kterým na záda dýchá Marta Dancingerová s Martinem Prágrem. Zbývající čtyři páry pak usilují o jedno postupové místo do finále. „Dle tanečních schopností a estetického vyjádření by to měla být Lucka Vondráčková,“ tipují bookmakeři sázkových kanceláří. Ostatní dvojice pak čeká boj o udržení před charitativním večerem, kdy nevypadne nikdo.

Na Nově: Uncharted

Konkurenční Nova vsadila na akční dobrodružství Uncharted s Tomem Hollandem v hlavní roli. Od 20:20 budeme sledovat adaptaci populární videohry, ve které nechybí poklady, zákeřné pasti a především charismatický Antonio Banderas v roli záporáka.

„Banderas si roli Santiago Moncady přímo užívá. Je vidět, že mu padoušské role sedí stejně dobře jako kdysi role Zorra,“ prozradil režisér Ruben Fleischer. „Když mi nabídli tuhle roli, ani na vteřinu jsem neváhal. Být záporák je mnohem zábavnější než hrát hrdinu,“ dodal sám Banderas.

Film se může pochlubit nejen hvězdným obsazením, ale i dechberoucími akčními scénami. „Ta s letadlem se natáčela tři týdny a Tom Holland ji odmítl nechat za sebe dělat dubléra,“ prozradil režisér. „Každý den visel několik hodin na lanech ve výšce dvanácti metrů. Byl naprosto neúnavný.“

Film se může pochlubit rozpočtem 120 milionů dolarů a tržbami přes 400 milionů. Film má správný poměr humoru, akce a dobrodružství. Není divu, že se už připravuje pokračování.

Ať už si tedy dnes večer vyberete kterýkoliv program, nudit se určitě nebudete. Stačí jen připravit chipsy, uvelebit se v křesle a nechat se unášet světem tance, fantasy nebo dobrodružství. A pokud máte problém s výběrem? Nezapomeňte, že většina televizí či poskytovatelů vysílání nabízí své videotéky s možností přehrávání několik dnů nazpět.

Zdroje: www.ceskatelevize.cz, www.ifortuna.cz