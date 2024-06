Kdysi křižovaly téměř celou republiku. Měly totiž sloužit k obraně území před Němci. To jsou železobetonové pevnůstky lehkého opevnění vzor 37. Právě ony padly do oka týmu českých architektů v čele s Jurášem Lasovským, který s nimi má pozoruhodné plány.

Bunkrů, přezdívané „řopíky“, bylo na našem území kolem 10 000. Většina z nich však byla krátce po vzniku Protektorátu na příkaz německé okupační správy zničena. Z těch, co zbyla, je řada již zchátralá, zanesená odpadky a bahnem.

Jedná o stavby vyrobené z kvalitního železobetonu s tloušťkou stěn 1,2 m a vnitřní podlahovou plochou dosahující 8,5 m2. Ze strany nepřítele byla pevnůstka vylepšena kamennou rovnaninou a zemním záhozem.

Díky všem opatřením odolávaly objekty zásahům střel ráže 105 mm v normálním, nebo 155 mm v zesíleném provedení. Na první pohled se tak zdá, že je využít k něčemu jinému než k vojenským účelům je nemožné.

Tým architektů z Lasovský Johansson Architects si však myslí, že s trochou snahy a peněz by se z nevzhledných staveb mohl vytvořit pohodlný a moderní obytný prostor přímo v srdci přírody.

Bunkr V37

„Proměna spočívá v horizontálním rozříznutí bunkru a zvednutí horní části pro zvětšení vnitřního prostoru. Tím by bylo zajištěno vniknutí denního světla pomocí prosklených panelů,” vysvětlují architekti.

Užitná plocha by se navíc rozšířila až na 24 metrů čtverečních, do kterých by bylo možné začlenit horní patro na spaní.

Konstrukční celistvost a typický vzhled bunkru V37 by tak byl zachován. Prosklená plocha by však umožnila panoramatické výhledy do okolní krajiny.

I přestože by byl prostor stále skromný, nabízel by všechny moderní vymoženosti. Kolem oken by se nacházelo místo k sezení a knihovna. Ve středové nosné konstrukci by byla zabudována koupelna a krb. V zadní části bunkru by nechyběla ani kuchyně.

Moderní útulna

Přestavěné bunkry by však nemusely sloužit pouze jednotlivcům. Architekti navrhují, že kdyby se propojily sítí tras, mohla by vzniknout naučná stezka s historickým přesahem.

V tomto případě by byly skvělými útulnami pro turisty a trampy, informačními centry nebo místem společenských aktivit a setkání.

„Nemáme ambici měnit všechny Řopíky, myslíme si ale, že množství objektů na našem území, jejich poloha a křížení s aktuálními turistickými trasami, vybízí k jejich většímu využití,” vysvětluje Juraj Lasovský.

Jaká by byla investice do projektu však architekti nezveřejnili. Bunkry aktuálně Ministerstvo obrany nabízí k odprodeji od 32 tisíc do 43 tisíc korun. Většina z nich se však nachází na soukromých pozemcích a majitelé o ně nejeví žádný zájem.

