Vědci vysílají k tajemnému vesmírnému Poslovi sondu. Má vyvrátit, že jde o UFO

Tvar kosmického objektu Oumuamua se vymyká normálu.

Foto: Profimedia.CZ

Posel, který přichází z daleka a první. Tak zní v překladu jméno tajemného vesmírného tělesa, jež vědci objevili v roce 2017. Neví se o něm mnoho. S jistotou se však dá říct, že k nám přicestovalo z jiné sluneční soustavy. Co je Oumuamua zač?

Má neobvyklý doutníkovitý tvar, rychle se pohybuje a má zvláštní trajektorii. Když ho ale v říjnu roku 2017 astronomové spatřili, byl již z dosahu vesmírných teleskopů a mířil do souhvězdí Pegase. Jakoby si hrál na honěnou. Jeho nevyřčenou výzvu vědci přijali. Rozhodli se ho dohonit.

Projekt Lyra - Oumuamua

Oumuamua je 400 metrů dlouhý, 35 metrů široký a pohybuje se od nás rychlostí asi 93 600 kilometrů za hodinu. Doběhnout ho by neměl být problém. Podle vědců jsou dvě cesty. První vede kolem Slunce. Vyslaná sonda by využila tzv. Orbethova manévru, kdy by jako prak vystřelila za mizejícím objektem. V momentě potkání s tělesem by se však nedala zpomalit. Průzkum nebo přistání by tak bylo složité. Navíc, zařízení by muselo být vybaveno tepelnými štíty, které by jej ochránily před žhavým Sluncem. To celou akci prodražuje.

Vytvořili Oumuamua mimozemšťané?Zdroj: Profimedia.cz

Odborníci z Iniciativy pro mezihvězdná studia přišli s druhým řešením. Jejich Projekt Lyra navrhuje, aby sonda dvakrát obletěla Zemi, pak Venuši a nakonec Jupiter. Díky tomu by získala dostatečnou hybnost a rychlost jen kolem 18 km/s. Mise by měla odstartovat v roce 2028. K Oumuamuu by se měla dostat o 26 let později.

Je to UFO?

Když se těleso v naší Sluneční soustavě objevilo, získalo si nevídanou pozornost. Mezi největší záhady patřil fakt, že Oumuamua během svého průletu zvyšoval rychlost. Vypadalo to, jako by na něj působila neznámá vnější síla. Astrofyzik z Harvardské univerzity Avi Loeb vyřkl hypotézu, že by se mohlo jednat o mimozemskou technologii, kterou pohání sluneční záření.

Další teorie hovoří, že těleso je vodíkový ledovec. Jakmile se zahřálo, došlo k uvolnění plynu, což fungovalo jako raketový motor. Loeb spolu s korejským astrofyzikem Thiemem Hoangem však tvrdí, že v přírodě vodíkový pohon nemůže existovat. Nakonec byl objekt ve tvaru doutníku definován jako kometa, jež se skládá z ledu, prachu a hornin. Jediný rozdíl je, že za sebou „netahá" typický ohon.

Konečnou odpověď na otázky z čeho se Oumuamua skládá, proč vypadá tak, jak vypadá a odkud pochází tedy může odpovědět pouze vyslaná sonda. Vědecká hodnota průzkumu může být nedozírná. „Může to zásadně změnit chápání našeho místa ve vesmíru," říká Adam Hibberd, který pro Project Lyra vyvinul software.

Zdroj: Youtube

Zdroj:

www.vtm.zive.cz, www.zoommagazin.iprima.cz