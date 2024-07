Will Hobson a Psychobook / https://www.goodhousekeeping.com/health/news/g4058/psychobook-personality-test/

Už na začátku minulého století psychoanalytici zjistili, že lidé mají nevědomé myšlenky nebo nutkání, které mohou v životě způsobovat problémy. Jak je odhalit? Odpovědí byly projektivní testy, během nichž byly popisovány nejednoznačné obrázky. Zkuste si jeden z nejzajímavějších.

I když se na první pohled mohou projektivní testy zdát spíše jako zkouška kreativního myšlení, opak je pravdou. Podle odborníků naše uvažování funguje tak, že pokud dostaneme přímou otázku na určité téma, věnujeme čas vědomému vytváření odpovědi.

To často vede k tomu, že respondent lže, nebo své reakce upravuje, aby byly společensky přijatelnější. Obecně tak nejsou nejpřesnějším odrazem jeho skutečných pocitů nebo chování.

Pokud ale jedinec dostane otázku, která není jednoznačná, neví, jak by jeho odpověď měla znít. V tomto případě nic nepředstírá, ale odhaluje skryté i nevědomé motivace nebo postoje.

Jedním z nejznámějších a nejpoužívanějších projektivních testů je Rorschachův test inkoustových skvrn, který byl vyvinutý švýcarským psychiatrem Hermannem Rorschachem v roce 1921. Osoba má během zkoušky popsat, co ji černé i barevné „fleky” připomínají. Zkuste si ho na vlastní kůži.

Test osobnosti

Nejdřív se podívejte na obrázek a zapamatujte si nebo si napište, co vám připomíná. Svoji odpověď již neupravujte. Následně si přečtěte, co o vás naše interpretace vypovídá.

Co vidíte na obrázku?

Pokud jste viděli pečené kuře, můžete mít pochybnosti o tom, co děláte. Celkově ale máte jasno v tom, co v životě chcete a potřebujete.

V případě, že jste zahlédli kočku s otevřenou tlamou, jste řešitelem problémů, dobrým vyjednavatelem a chcete, abyste byli slyšet. Někdy můžete působit drsně.

Viděli jste ženu bez tváře nebo člověka v paruce? To o vás vypovídá, že jste netrpěliví a na sebe i své okolí kladete vysoké nároky.

Připomínala vám inkoustová skvrna ženu, která svého manžela ubila k smrti? Na lásku si moc nepotrpíte a ve vztazích potřebujete, aby létaly jiskry.

Pokud jste viděli kleště přibližující se k něčí tváři, okolí vás označuje za egoistu. Vás to ale rozhodně netrápí.

Zahlédli-li jste obrázek rakety nebo věže? V tomto případě jste pracovití a profesně velmi uznávaní. V soukromém životě vám to ale moc neklape.

Co vidíte na obrázku?

Připomíná vám tento výjev silného muže? To o vás vypovídá, že jste soutěživý typ a vždy rádi přijmete jakoukoli výzvu.

Pár bojujících beranů je symbolem vaší sebedisciplíny a spolehlivosti. Jste ale také často vystresovaní a nervózní.

Zahlédli jste štíra? To naznačuje, že jste v souladu sami se sebou. Rozhodit vás mohou pouze změny ve stravě nebo spánku.

Pokud jste viděli humra nebo krevetu, toužíte po romantickém vztahu. Klíčové ale je, aby vám žádný z nápadníků nenarušil váš klid nějakou nepředvídatelností.

Představa vejcovodů zrcadlí váš aktuální názor, že stojíte na mrtvém bodě. Máte totiž pocit, že realita zaostává za vašimi očekáváními a vaše úspěchy se nezdají dostatečné.

Co vidíte na obrázku?

Vidíte dvě postavy naklánějící se k sobě dopředu? To o vás vypovídá, že jste trpělivý a analyticky založený člověk. Pokud vám na něčem záleží, nespokojíte se s průměrem.

Zahlédli jste závodní auto, dvě chlupatá mláďata, miminka nebo čerty? Máte bujnou fantazii a na věci se dokážete podívat i z jiných úhlů.

Pokud jste spatřili zubařské nebo holičské křeslo, jste citliví a věci si často berete k srdci. Dáváte proto raději přednost jednoduché a uvolněné společnosti.

V případě, že vám inkoustová skvrna připomínala ženu s roztaženýma nohama, snadno se necháte rozptýlit a vyhledáváte fyzické uspokojení.

Dvě temné síly, které se chystají napadnout postavu, zrcadlí váš pocit, že vaše práce nikdy neskončí.

Co vidíte na obrázku?

Připomíná vám tento obrázek brouka nebo skarabea? To o vás říká, že úspěch je pro vás samozřejmostí. Jste pracovití a umíte si poradit téměř v každé situaci. Pokud si stanovíte plány, dodržíte je.

Dva páry kolibříků o vás vypovídají, že milujete krásné věci a rádi je vyhledáváte. Preferujete proto život na vysoké noze.

Spatřili jste sluneční brýle, podprsenku nebo vousy? Jste trochu materialisticky založení. Nákupy zároveň využíváte k řešení vašich vnitřních problémů.

Viděli jste kosti nebo lebku? To naznačuje, že si aktuálně připadáte jako na kolotoči a často emocionálně riskujete.

Spatřili jste létající postavu, mimozemšťana nebo ženu v bikinách? Máte kolem sebe rádi lidi a společnost. Nevadí, že jste přátele dlouho neviděli, alespoň se od nich dozvíte nové klepy.

Co vidíte na obrázku?

Spatřili jste v obrázku macešky? Na své okolí působíte jako okouzlující a přemýšlivý člověk. Milujete diskuse a obecně máte rádi lidi a to, co se od nich můžete naučit.

V případě, že jste viděli lisované květiny, v dětství jste byli rozmazlovaní. V dospělosti tak máte na sebe vysoká očekávání.

Připomínala vám skvrna můru, motýla nebo vážku? To o vás vypovídá, že jste nezávislý člověk a nesnášíte, když vám někdo říká, co máte dělat. Jste přitahováni k záři reflektorů. Moc dobře si ale uvědomujete, že to stojí úsilí.

Oči ve tmě se zapnutými blinkry naznačují, že máte svůj vlastní svět a o věcech rádi přemýšlíte.

Zdroje: www.goodhousekeeping.com, www.cs.wikipedia.org