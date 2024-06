Často máme podezření, že s námi něco není v pořádku. Po „odborné konzultaci“ s internetem, ale máme pocit, že trpíme mnoha chorobami zároveň. Jak poznáme samy doma, že máme zdravotní problém s vysokým cholesterolem, aniž bychom museli navštívit lékaře a podstoupit vyšetření?

Všichni víme, že existuje dobrý a zlý cholesterol. Ten zlý se jmenuje LDL a umí nám v těle nadělat slušnou paseku. Zvlášť, když nevíme o jeho zvýšení a situaci neřešíme.



Vysoká hladina cholesterolu je příčinou ucpávání a zužování tepen, což může vést k ateroskleróze, infarktu nebo mrtvici. Kromě kardiovaskulárních potíží, se nezdravá hladina cholesterolu může projevit například problémy s očima.



V takovém případě se vytvoří šedavý prstenec kolem rohovky (arcus senilis). Dále se mohou objevit žluté kožní výrůstky (xantelasma) kolem očí, nebo se dokonce mohou ucpat cévky uvnitř oka (Hollenhorstův plak). Plak zablokuje tok krve v oku a způsobí odumírání tkáně.



„Jedním ze znaků, které jsou velmi závažné a potenciálně oslepující, je plak pozorovaný uvnitř jedné z malých tepen v oku, jmenuje se Hollenhorstův plak,“ uvedli vědci z Newyorské státní univerzity. Tento plak může způsobit i oslepnutí.



„Všechny buňky v našem těle potřebují kyslík, aby přežily, a tepny jsou jakési dálnice, které přenášejí kyslík. Pokud jsou tyto dálnice blokovány cholesterolovými plaky, krev se nedostane do tkáně, do které míří, a kyslík také. To má za následek rychlou, mluví se už o několika hodinách, a nevratnou ztrátu funkce. Jde v podstatě o mrtvici v oku,“ vysvětlují newyorkští výzkumníci.

Dalším projevem závažného zdravotního problému může být zažloutnutí kůže kolem očí i samotného bělma. Právě změna očního bělma signalizuje zdravotní problém s játry. Alarmující jsou také maličké žluté váčky a výrůstky kolem očí.

Ty se však mohou vyskytnout i na kloubech, loktech, hýždích, kolenou nebo šlachách končetin. Jedná se o podkožní tuková ložiska, kterým se říká odborně xantelasma. Nehezkými hrbolky na kůži ale netrpí všichni pacienti.

Na druhou stranu, pokud se tyto výrůstky objeví, je podle lékařů více jako 50 % šance, že trpíte vysokým cholesterolem. V takovém případě výsledky vyšetření obvykle skutečně vysoký cholesterol potvrdí.

Řešením je chirurgické odstranění, laser nebo kryoterapie. Ovšem nutné je řešit nejen estetickou stránku věci, ale především zdravotní dopady cholesterolu na náš organismus. Zcela zásadní je změna životního stylu a dieta.

Nutností je vysazení cigaret, alkoholu, mastných a nezdravých potravin a zvýšení pohybu. Jako medikaci lékaři nasazují statiny, ale ty mají celou škálu nežádoucích účinků. Proto je důležité se co nejdříve začít zdravě stravovat.

