Jsou všude kolem nás, ale pouhým okem je neuvidíte. Řeč je o nejmenších obyvatelích naší planety – jsou to tzv. prokaryota. Tyto mikroskopické organismy, které obývají především oceány, by mohly v budoucnu výrazně změnit život na Zemi a dokonce ji ovládnout.

Nová vědecká studie přináší znepokojivé zjištění o schopnosti těchto nejstarších buněčných organismů přizpůsobit se klimatickým změnám. Zatímco větší mořské organismy budou kvůli oteplování oceánů strádat, prokaryota budou naopak vzkvétat. To může mít dalekosáhlé důsledky nejen pro mořské ekosystémy, ale i pro lidstvo. Vědci varují před možným nedostatkem ryb i zhoršením klimatické krize.

Neviditelní vládci oceánů

Představte si, že na každého člověka na této planetě připadají dvě tuny mikroskopických organismů žijících v oceánech. Přesně tak to je s prokaryotními buňkami. Tvoří až 30 % veškerého života v oceánech a jsou klíčovou součástí mořských potravních řetězců.

Prokaryota nejsou zajímavá jen svým množstvím, ale i svou produktivitou. V horních 200 metrech oceánu vyprodukují ročně ohromujících 20 miliard tun uhlíku – to je dvakrát více než lidstvo! Tuto produkci běžně vyvažuje fytoplankton, který naopak pohlcuje oxid uhličitý při fotosyntéze.

Odolní přeživší

Výzkumný tým vedený Ryanem Heneghanem využil desetiletí vědeckých pozorování a moderní počítačové modelování k předpovědi budoucnosti oceánů. Výsledky jsou alarmující: zatímco biomasa větších mořských organismů klesne o 3-5 % s každým stupněm oteplení oceánů, prokaryota zaznamenají pokles jen o 1,5 %.

S rostoucí dominancí prokaryot v oceánech se dramaticky změní distribuce živin v mořských ekosystémech. Místo aby putovaly potravním řetězcem až k rybám, které lidé loví, skončí většina z nich u prokaryot. To představuje vážnou hrozbu pro více než 3 miliardy lidí, pro které jsou ryby hlavním zdrojem obživy.

Začarovaný kruh

Ještě znepokojivější je předpověď týkající se produkce uhlíku. S každým stupněm oteplení oceánů vyprodukují prokaryota o 800 milionů tun uhlíku ročně více. To odpovídá současným emisím celé Evropské unie. Vzhledem k tomu, že se oceány do konce století oteplí o 1-3 °C, může to významně zhoršit klimatickou krizi.

Vědci zatím přesně nevědí, jak rychle se prokaryota přizpůsobí novým podmínkám. Dosavadní výzkumy však naznačují, že bakterie dokáží vyvinout nové vlastnosti pomáhající jim přežít už během několika týdnů. To z nich dělá mimořádně adaptabilní organismy připravené na budoucí změny.

Existuje řešení?

Pokud chceme zabránit dominanci prokaryot a ochránit mořské ekosystémy, musíme podle vědců radikálně snížit emise skleníkových plynů. V opačném případě se můžeme připravit na dramatické změny v oceánech, které ovlivní dostupnost potravin pro miliardy lidí a mohou dále urychlit klimatickou změnu. Prokaryota nám podle odborníků názorně ukazují, že i ty nejmenší organismy mohou mít obrovský vliv na budoucnost celé planety.

