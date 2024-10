Externí autor 19. 10. 2024 clock 4 minuty

To už není smůla ale životní prokletí, řeknete si pod dojmem všeho, co některým ženám osud naložil. Podívejte se, která znamení zvěrokruhu jsou prokletá a ženám narozeným v těchto obdobích se raději vyhněte. Jinak se povezete s nimi.

Pokud máte doma partnerku narozenou v jednom z následujících znamení zvěrokruhu, litujeme vás. Těmto ženám se lepí smůla na paty. Pokud si nedají říct, strhnou do své nešťastné aury i vás...

Blíženci (22. 5. – 21. 6.)

Žena ve znamení Blížence si občas připadá, jako by ji v den jejího narození někdo proklel. Neustále se jí lepí smůla na paty. A když už se zdá, že se na ni přece jenom usmálo štěstí, najde způsob, jak ho zase odehnat. Její slabinou je nerozhodnost, a když už konečně učiní zásadní krok, brzy zjistí, že byl špatný.

Kdysi jeden moudrý člověk řekl, že je dobré zjistit, co změnit můžeme, a co ne. A jelikož se smůla nedá změnit, je na čase změnit všechno ostatní.

Vodnář (21. 1. – 20. 2.)

Milé Vodnářky, tváří v tvář vaší smůle je vaším štěstím, že jste se narodily s tvrdohlavým duchem. Jak se říká, co tě nezabije, to tě posílí. Jste sice velmi inteligentní, ale je vám to k ničemu, protože jste současně velmi hodné a necháte si líbit spoustu věcí. A když už přece jenom prásknete dveřmi, dostanete se do ještě větších problémů. A i když se zdá, že proti vám stojí celý svět, vy stále doufáte, že existuje někdo, kdo vám pomůže.

A víte co? Máte pravdu. Váš pomyslný anděl strážný je skutečně někde venku. Zkuste takového člověka najít. Jakmile se vám to povede, už ho nikdy nepusťte. Nejspíš vás toho prokletí nezbaví, ale za to se o něj budete moct opřít. A to je taky hodně…

Váhy (23. 9. – 23. 10.)

Občas to vypadá, jako by slunce svítilo pro všechny ostatní, jenom ne pro ženy Váhy. Pořád se něco děje a pořád je to špatně. Váhy se nerady hádají, neumí si pořádně obhájit své postoje a z tohoto jejich přístupu vznikají konflikty, které mnohdy ovlivní i jejich okolí. Kromě toho se rády pletou do věcí, do kterých jim nic není a tím si přidělávají další potíže.

Ženám v tomto znamení by rozhodně neuškodilo prosadit se s větší razancí. Kompromis, který mají v DNA, totiž nemusí být vždy tím správným řešením. A rozhodně by se ulevilo i jejich okolí, které to s nimi často nemá lehké.

Střelec (23. 11. – 21. 12.)

„Jsem ubohý malý motýlek, ke kterému je život tak nespravedlivý. Zkrátka jsem si vytáhla špatnou kartu osudu.“ S touhle či jinou podobnou mantrou ženy Střelkyně operují neustále. Ale víte co, milé dámy? My docela chápeme, že vám život přichystal různé křivárny, ostatně, nejste v tom samy. Mimochodem, říká se, že právě nepřízeň osudu buduje charakter.

Navíc, ze všech znamení jste to právě vy, kdo sebere všechny ty kyselé citróny a udělá z nich limonádu. Takže zatímco vy budete na jedné straně žehrat na osud a na druhé z něj těšit, všichni ostatní z vás budou na mrtvici. Jenom si dejte pozor na to, jak dlouho to vydrží

Rak (22. 6. – 22. 7.)

Račice patří do kategorie utrápené neštěstí. Nějak se nemohou smířit s faktem, že jim nevychází to, co si plánovaly. Pod dojmem příslovečné smůly se z nich stávají negativní ženy, se kterými vyjít není vůbec žádná legrace, protože jakoukoli situaci promění v útok na sebe.

Jenže jedna věc je smůla a druhá špatné rozhodnutí. Jsou věci jako nevyzpytatelné počasí, smrt blízkého člověk nebo vyhazov z práce kvůli rušení místa, které zkrátka neovlivníme. To je smůla. Račice by se tak měly hlavně naučit správnému rozhodování. A pokud toho nejsou schopné, měly by požádat o pomoc nějakého kompetentního člověka. Tak si oddychnou nejenom ony, ale i jejich okolí.

