Externí autor 20. 10. 2024 clock 3 minuty

Jestli máte rádi čísla, možná fandíte numerologii a nejspíš víte, že existují dny, které mají velkou karmickou zátěž. V každém měsíci najdete takové dny čtyři. Podívejte se, které to jsou a jak se v nich chovat.

Také míváte pocit, že se vám v některých dnech vůbec nic nedaří a řítí se na vás jedna pohroma za druhou? Nejspíš na vás dolehla jejich temná energie. Pokud budete vědět, o které dny jde, lépe se vyvarujete problémů, které takový čas obvykle přináší.

Den osmý

Osmička je v numerologii brána jako číslo hojnosti. Nabízí energii, se kterou zvládnete velké věci. Její podstata je ovšem směřuje k dramatu. Sice vám dodá ohromnou vnitřní sílu a odvahu, ale za jakou cenu. Lákadlem je moc a peníze. Jenže každá taková moc bývá vykoupena ošklivou daní. To, co osmého podepíšete, se časem promění ve smlouvu s ďáblem. Proto si velmi dobře rozmyslete veškeré kroky, které budete chtít v tento den učinit.

Uvědomte si, že vám nestojí za to, abyste si nepromyšleným krokem zničili morální kredit. A to nejenom před ostatními, ale především sami před sebou. Za to vám sebelákavější nabídka rozhodně nestojí.

Den osmnáctý

Osmnáctka je velmi silné číslo, protože se v tento den snoubí s velkorysostí, tolerancí a sebeurčením. Jenže všechny tyto aspekty mohou vést k sebedestruktivnímu chování, projevujícímu se ochotou pomáhat i lidem, kteří vás spíš využívají, než aby potřebovali vaši pomocnou ruku. Tedy pozor na to, s kým se budete chtít dát dohromady. Druhou stranou negativní energie je závist a žárlivost vůči úspěšnějším lidem, která vás v tomto dni může sžírat.

Bude tedy lepší, když osmnáctého v měsíci strávíte spíš o samotě, abyste se vyhnuli případným problémům, které vám posléze mohou znepříjemnit život. Jestliže se vám podaří nástrahy tohoto dne překonat, čeká vás pár dalších pozitivních dnů.

Den dvacátý šestý

Tohle je den, který opravdu nestojí za nic. Energie čísla dvacet šest je pořádně temná. Nejenom že se vy budete plést do záležitostí druhých a udělovat jim příšerné rady, ale ani sami nezůstanete ušetřeni nevyžádaného poradenství. Neustále vás bude někdo kontrolovat, pozor byste si měli dát na nedůvěryhodné jedince, kteří by vás mohli chtít podvést. Ostatně i vy sami máte tendenci udělat nějakou lumpárnu, abyste si ulehčili den.

Zkrátka dvacátého šestého je den s těžkou karmickou zátěží, den, kdy jste ráno vykročili špatnou nohou a už se to s vámi veze. Necítíte se dobře, jste nervózní, napjatí a nejraději byste vynadali i ptákům, kteří cvrlikají v zahradě. Jak tuhle špatnou energii přežít? Zamkněte ústa na zámek a nasaďte špunty do uší. Bude to lepší.

Den dvacátý devátý

To nejhorší nebo nejlepší nakonec. Nejhorší ve smyslu, že vás energie srazí do bodu, ve kterém to nejde níž, ale jenom zpátky nahoru. Devětadvacítka má ohromný potenciál snoubící v sobě nejenom výzvy, ale i lekce. A proč jsme zmínili nejlepší nakonec? Protože je to zároveň i počátek transformace, v níž konečně přeberete zodpovědnost za všechno, co se vám až dosud dělo.

Jestliže se dokážete vyrovnat s životními prohrami, nevinit z nich ostatní, vzít si ponaučení a sami se vydrápat z problémů, dokážete znovu najít životní rovnováhu. Od té chvíle vás pak čeká úspěch a štěstí.

Zdroje: astrotalk.com, zeny.iprima.cz, www.numerologistpro.com