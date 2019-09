Zámek Miramare: Prokleté hnízdečko lásky, které přineslo neštěstí i krásné Sissi

Pohádková stavba na pobřeží Jadranu obklopená krásným parkem. Zámek Miramare vypadá jako ráj na zemi. Přesto se k němu váže temná minulost plná podivných úmrtí a nešťastných osudů.

Říká se, že kdo v něm přenocuje, zahyne strašnou smrtí daleko od domova. Podobná historka se váže k řadě historických staveb, ale tady se už mnohokrát splnila.

Manželka zešílela

Na počátku všeho byl bláznivě zamilovaný čtyřiadvacetiletý mladík, který chtěl udělat radost své lásce. A protože to byl Maxmilián Habsburský, bratr císaře Františka Josefa, výsledek stál za to. Pro belgickou princeznu Charlottu nechal několik kilometrů od Terstu postavit romantický zámek Miramare.

Hnízdečko lásky se začalo budovat v roce 1856 a dělníci ho dokončili o čtyři roky později. Při stavbě se prý děly těžko vysvětlitelné nehody, Maxmiliána zase jeho bratr po neshodách zbavil úřadu guvernéra v Miláně. Mladíka to ale neodradilo. S Charlottou se oženil a nastěhoval do pohádkového paláce. Pohody si ale dlouho neužil. Oslovili jej mexičtí emigranti s nabídkou, zda by se v jejich domovině nechtěl stát císařem. A protože měl Maxmilián dobrodružnou povahu, souhlasil.

Mexickým vládcem se stal v roce 1864, ale u moci se dlouho neudržel. O tři roky později byl po převratu zatčen a zastřelen. Charlotta sice vyvázla, ale ze smrti milovaného muže se nikdy nevzpamatovala. Propukla u ní paranoia a zbytek života strávila v izolaci. Nejprve bloumala po prázdných komnatách Miramaru, ale zemřela v roce 1927 v rodné Belgii.

Sebevraždy a atentáty

Přes chmurnou pověst zámek lákal další obyvatele. Oblíbila si ho manželka Františka Josefa přezdívaná Sissi a její syn a následník trůnu Rudolf. V roce 1889 ho však našli zastřeleného v loveckém zámečku u Vídně. Vedle ležela bez života i jeho milenka. Dodnes není zřejmé, zda šlo o sebevraždu, nebo úkladný čin. Naopak jasno je o osudu Sissi. V roce 1898 ji v Ženevě probodl pilníkem italský anarchista.

Tehdy spekulace o prokletém zámku ještě zesílily. Jedním z mála, kdo si z povídaček nic nedělal, byl Rudolfův bratranec a následník trůnu František Ferdinand d´Este. Na Miramaru se usídlil, a to byla zřejmě chyba. O atentátu v Sarajevu v roce 1914 se ve školách učí dodnes.

Po válce se do pohádkového sídla nastěhoval vévoda z Aosty, který později zahynul ve vězení v Etiopii. Během druhé světové války se na zámku usadil americký generál Bryant Moore, který nečekaně dostal infarkt. Vystřídal ho Bernice McFadden, kterého záhy potkal stejný osud. Od roku 1955 je Miramare ve vlastnictví státu a patří mezi vyhledávané turistické atrakce. Nikdo v něm ale už raději nepřespává.