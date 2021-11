Prokleté zrcadlo Marie Antoinetty: Královna věřila, že v něm viděla svou popravu

Marie Antoinetta s dětmi

Marie Antonie Habsbursko-Lotrinská, známá jako Marie Antoinetta, se ve 14 letech provdala za Ludvíka XVI. Byla pověstná svou krásou a marnivostí a její šatník byl nabitý róbami k prasknutí. Za její rozmařilost ji poddaní nenáviděli a ona i Ludvík byli během Velké francouzské revoluce popraveni. Chtěli byste mít doma zrcadlo této známé královny?

Občas se podaří, že se na aukcích objeví předměty nedozírné hodnoty. Ani ne tak vyčíslitelné penězi, které byste investovali do zlata nebo šperků. Ale spíše tím, komu předmět patřil a jaký se za ním skrývá příběh. Jedním z takových předmětů je zrcadlo Marie Antoinetty, které bylo přesně před rokem vydraženo za 10 tisíc liber ve Velké Británii. Podívejte se na film zde:

O pokladu, který vlastní, neměl tušení

Úsměvné je, že jeho majitel neměl ani tušení, že se jedná o skutečné zrcadlo, do něhož se dívala Marie Antoinetta. I když na zrcadle byl štítek, majitel si myslel, že se jedná o žert a že si tam jméno někdo později z legrace doplnil. Nakonec však byla identita zrcadla potvrzena a jeho majitel si uvědomil, že mu „jen tak“ viselo roky v jedné z jeho koupelen.

Ověření pravosti možné

Zrcadlo měří 40 x 50 centimetrů a majitel, dnes už tedy bývalý, jej zdědil po svém příbuzném v 80. letech 20. století. Byl velmi překvapen, když se ukázalo, že štítek na zrcadle nelže. V tomto případě totiž bylo pravost zrcadla možné ověřit, jelikož se vyskytovalo na seznamu věcí dražených z majetku někdejšího francouzského císaře Napoleona III. z roku 1889. Jeho manželka císařovna Evženie byla totiž sama velkou fanynkou Marie Antoinetty. Nejen že se zajímala o její život, ale sbírala i předměty s ní spojené. Tak se zrcadlo dostalo do rodinného majetku, aniž by si dotyční uvědomovali, jakou mají doma vzácnost.

Zrcadlo jí ukázalo smrt

Bylo to přitom právě toto zrcadlo, které údajně předpovědělo krutý osud Marie Antoinetty. O panovnici se tradovalo, že se vyděsila k smrti při pohledu do zrcadla, když spatřila svou vlastní smrt. Na smrt bledá a vyděšená se tehdy svěřila, že jí zrcadlo vyjevilo její nešťastný osud a ukázalo i samotnou nedůstojnou popravu. O to více stoupla i cena draženého předmětu na aukci, jejíž pořadatelé si uvědomovali, jaký neskutečný skvost se jim dostal do rukou.

„Je skvělé si představit, že se do zrcadla dívala samotná Marie Antoinetta,” řekl zástupce aukční síně East Bristol Auctions. „Ukazuje to, že každodenní předměty, které máme, často mohou skrývat tajemství, díky kterým mají cenu malého jmění,” dodal.

