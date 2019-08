Prokletí filmu Láska z pasáže:Hlavní hrdinka zažila podobnou tragédii i v životě

Když Lukáš Vaculík umíral Tatianě Kulíškové v náruči, tisícům fanynek se leskly v očích slzy. Tato dojemná smrt se však odehrávala jen na plátně v jedné ze závěrečných scén úspěšného filmu Láska z pasáže. Nikdo přitom netušil, že podobná tragédie se za pár let odehraje i v hereččině skutečném životě.

Láska z pasáže jako by Kulíškové předpověděla její vlastní osud. Pro mladou slovenskou herečku šlo o výrazný průlom v kariéře, snímek Jaroslava Soukupa tehdy zhlédly v kinech dva miliony lidí. Českým divákům se však brzy na to opět ztratila z očí a vrátila se na Slovensko, kde ji čekala láska opravdová.

S manželem Pavlom Juráněm se Tatiana seznámila už za studií. Oba studovali herectví a oba měli nakročeno k úspěšné dráze. Juráň například moderoval televizní hitparádu Triangel a objevoval se v různých zábavných show. Slovenský komik Štefan Skrúcaný v něm viděl velký talent.

Prvního dubna roku 1989 odpočíval Skrúcaný s Juráněm a dalšími herci u hotelového bazénu v Žilině, kde tehdy odehráli představení Zlý sen, jehož autorem byl právě Juráň. Název divadelní hry byl s odstupem času považován za příznačný, protože se jinak poklidný den opravdu vzápětí ve zlý sen proměnil. Juráň skočil do bazénu a už se více nevynořil. Nikdo nechápal, jak se to mohlo stát, protože byl dobrým plavcem. Když si kolegové uvědomili, že se mu asi něco stalo, byl pod vodou už minutu.

"Utíkal jsem rychle pro záchranku, která byla od hotelu vzdálená jenom asi pět set metrů. Přesto přijela až po sedmnácti minutách. Snažili se, ale oživit se jim ho už nepodařilo," vysvětlil Skrúcaný, který sice baví obecenstvo po celý rok, ale zrovna na apríla dodnes žádné vtipy nevypráví.

Tatianu Kulíškovou zpráva o manželově smrti hluboce zasáhla. Žili spolu teprve tři roky a Juráňovi bylo v době smrti pouhých 29 let. "Měla jsem pocit, že už nikdy nepotkám žádného muže, nebudu mít děti," uvedla herečka v pozdějším rozhovoru. S odstupem času to ale vnímá jinak. "Osud to asi tak chtěl, že jsme spolu neměli děti. Je pravda, že náš vztah byl silný, ale řeknu to otevřeně, za svoji životní lásku považuju muže, se kterým dnes žiju a mám s ním syna Adama. Je to herec Vladimír Jedľovský," přiznala Kulíšková, jež dodnes srší energií na divadelních prknech a ve své domovině patří k předním hvězdám.