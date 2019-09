Prokletý Overtoun bridge: Místo, kde psi páchají sebevraždu, a vědci neví proč

Na západě Skotska existuje jedno podivné místo. Od 19. století tam dobrovolně skočilo z mostu už nejméně sto psů. Skutečně mohou němé tváře spáchat sebevraždu? Co je nutí vrhat se vstříc jisté smrti?

Zdravotní sestřička Alice Trevorrow (50) si letos v létě vyrazila na výlet k městečku Dumbarton. S fenkou Cassie se vydala k sídlu Overtoun House, které vzniklo v 60. letech 19. století.

Vstup do pekel

K domu vede stejnojmenný most, který překonává asi 15 metrů hlubokou rokli. Sotva na něj Alice vkročila, Cassie se zcela nečekaně vrhla přes žulové zábradlí. „Zastavilo se mi srdce leknutím. Pak jsem se nahnula dolů a viděla, jak se Cassie v křoví snaží postavit na nohy. Naštěstí se jí to podařilo a přiběhla ke mně nahoru," líčila Alice děsivý zážitek. V tu chvíli ani nevěděla, jaké měla štěstí. Špringršpanělka Cassie byla jedním z mála psů, kteří skok do propasti přežili.

Z Overtoun Bridge se vrhlo od doby jeho vzniku nejméně 100 psů. Přesná statistika neexistuje, ale minimálně jednou ročně se objeví podobný případ. Například v roce 2005 je potvrzeno pět případů během šesti měsíců.

Místní tvrdí, že místo je odnepaměti prokleté. Už Keltové mu přikládali magický význam, podle nich se tam dalo vkročit na oblohu. Další tvrdí, že v místě je ukrytý vstup do pekel a panuje tu silná negativní energie. Špatnou pověst má i sídlo Overtoun House. V jeho historii lze najít několik tragických a tajemných úmrtí. Třeba v roce 1994 muž jménem Kevin Moy hodil z mostu svého čerstvě narozeného syna.

Overtoun Bridge ale nejvíce proslul jako místo psích sebevražd. Je zajímavé, že čtyřnožci si obvykle vybírají pouze jednu stranu a k osudným skokům se odhodlávají za slunných a teplých dnů. Někteří psi, kteří pád přežili, se dokonce vrátili nahoru a skočili znovu.

Mohou za to norci?

Záhadě se pokoušeli přijít na kloub i vědci. Jedník z nich je i Peter Neville z univerzity v Ohiu, který zastává názor, že je krajně nepravděpodobné, aby pes vědomě spáchal sebevraždu. „Psi samozřejmě mohou mít špatnou náladu nebo něco, čemu lidé říkají deprese, ale žijí pouze v přítomnosti a nedokážou si sami vzít život," říká.

Co tedy za záhadou stojí? S vysvětlením přišel odborník na psí chování David Sands. Pod mostem objevil četné nory myší a norků. „Vzhledem k tomu, že většina čtyřnohých sebevrahů patřila k loveckým plemenům, domnívám se, že na mostě ucítili intenzivní vůni kořisti a nejkratší cestou se vydali za ní. Pes v tu chvíli vidí před sebou pouze zídku a netuší, že je za ní smrtící hlubina," vysvětluje Sands. Zní to logicky, ale vkrádá se další otázka: Proč se něco podobného neděje na jiném mostě na světě?