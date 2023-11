Lili Giacobino - public domain, via YouTube

V centru Richmondu ve Velkém Londýně se designérka a developerka Lili Giacobino rozhodla pro obrovskou výzvu. Přetvořit malou garsonku o rozloze pouhých 17 m2, v plnohodnotný moderní byt. Podívejte se, jaký zázrak z původně plesnivého místa vykouzlila.

Původní byt spíše připomínal špinavou špeluňku s nízkým stropem, nerovnými podlahami a navíc stěnami „ozdobenými“ nevzhlednou a zdraví nebezpečnou plísní. Před Lili Giacobino stál těžký úkol, ale jak sama žena říká, miluje výzvy. Proto se pustila do práce, jejímž výsledkem je pozoruhodná přeměna.

close info Lili Giacobino, Public domain via YouTube zoom_in Původní prostor před proměnou

Prostorová Rubikova kostka

Nebyla to obyčejná proměna. Představte si prostor tak maličký, že se do něj sotva vejde jedna osoba, natož obývací část, kuchyňský kout a ložnice! To vše si totiž Lili vymyslela na ploše 17 metrů čtverečních.

Zdá se, že výzva připomínala spíše prostorovou Rubikovu kostku, která vyžadovala důmyslné uspořádání každého zákoutí. Ale Lily obstála. Podívejte se, co z bytu vykouzlila:

Multifunkční kuchyňské vybavení

Kuchyňský kout se pod Liliinýma rukama proměnil v multifunkční zázrak – Lili napadlo spojit troubu s mikrovlnkou a vodovodní kohoutek nahradil rychlovarnou konvici, protože horká voda vytéká přímo z něj. I ostatní věci jsou maximálně úsporné – jídelní stůl, který se sklápí ze zdi, je jinak nástěnkou s dekoracemi. Jídelní židle, také sklápěcí, visí na zdi, ale může být kdykoli použita. Pozornost Lili upřela i na takové detaily, jako je z linky se vyklápějící držák na kuchyňské nože… zkrátka všechno má své přesné a do milimetru využité místo.

Každý centimetr využit beze zbytku

Podobně Lily využila každá centimetr bytu. V obývacím prostoru vybudovala úložné prostory pro vše. Konferenční stolek se důmyslně změnil na pracovní počítačový stolek, ve stěně najdeme žehlicí prkno. Jako mávnutím kouzelného proutku se sofa změní ve výklopnou a výsuvnou dvojpostel, protože architekta dobře ví, co je pro lidský komfort důležité.

Překvapí nás, jak je pokoj o velikosti 3 krát 3 metry vlastně velký a vejde se sem vše, co potřebujeme.

close info Lili Giacobino via YouTube zoom_in Do prostoru se vešla i dvoupostel

V koupelně je prostorná sprcha, kam se vešel i vytahovací sušák na prádlo, který jinak visí na stěně téměř bez povšimnutí, svinutý do malé úhledné krabičky.

Problémy s prostory pro život ve městě

Ve světě, kde městské bydlení často vyžaduje prostorová omezení, je tato proměna závanem čerstvého vzduchu a důkazem, že inovace mohou vzkvétat i v těch nejtěsnějších zákoutích. Lilin výtvor je důkazem umění využít každý milimetr a proměnit kdysi odpudivý prostor v mistrovské dílo. Jak Lili sama ve videu říká: „Doufám, že každý, kdo sem přijde, se bude usmívat, protože ten byt je skutečně roztomilý.“

close info Lili Giacobino via YouTube, Public domain zoom_in Lili Giacobino

Kdo je Lili Giacobino

Lili Giacobino se narodila v roce 1980 ve francouzském St-Etienne, ale ve třech letech ji život zavedl do švýcarského Lausanne, kde začala objevovat svou kreativitu. Maturitu získala v Ženevě a bakalářský titul pak v oboru sociální práce v Lausanne. Liliino srdce však již tehdy tlouklo v jiném rytmu. Během působení v Psychoterapeutickém centru a dětské nemocnici v Lausanne coby sociální pedagožka si založila společnost "Les meubles de Laure", která vyrábí nábytek z recyklovaného kartonu.

V roce 2008 pak Lili zamířila do Kingstonu nad Temží ve Velké Británii. Právě přestěhování jí otevřelo novou kapitolu a nasměrovalo ji k bakalářskému studiu designu výrobků a nábytku, což položilo základ jejímu následnému podniku Lili Design Ltd, který se v letech 2011 až 2013 specializoval na bioplastové šperky.

Až v letech 2013–2019 se Lili vrhla na developerskou činnost v okolí Kingstonu nad Temží. Kromě přeměny prostorů se Lili věnuje výrobě kostýmů a rekvizit, produktovému a nábytkovému designu i bioplastovým šperkům. Její umělecká cesta je tak hluboce spjata s přírodou, která je opakujícím se tématem jejího života. Její život a inspiraci pak obohatily i cesty po Austrálii, Novém Zélandu, Nepálu, Thajsku a Irsku. Liliin závazek k udržitelnosti se odráží i ve výběru materiálů, často si vybírá ekologicky šetrné výrobky.

Příběh Lili Giacobino je příběhem vývoje, inovací a nezlomné vášně pro vytváření krásy z každodennosti.

Zdroje: www.liliinteriors.com, www.youtube.com