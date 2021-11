Šílený plán spojenců, jak vyhrát válku: Chtěli Hitlera proměnit v ženu!

Hitler pózoval s dětmi jen za účelem propagandy.

Byl by Hitler mírumilovnější, kdyby se byl narodil jako žena? Ačkoli nám historie ukázala, že některé ženy mohou být v pozici panovnic krutější než mnozí muži, britští agenti za druhé světové války na tyto případy nehleděli. Byli přesvědčeni, že ženská verze Hitlera by v sobě našla soucit a skoncovala by s válečnými zvěrstvy.

Proměnit Hitlera v ženu byl podle britského profesora Briana Forda jeden z bizarních plánů, které spojenci nikdy nezrealizovali. Přeměnu si přitom samozřejmě nepředstavovali jako náročnou transgenderovou operaci, ke které by německého vůdce asi těžko přesvědčili. Plán byl kupodivu poměrně jednoduchý: špioni by Hitlerovi nenápadně sypali do jídla ženský hormon estrogen.

Druhá Paula Hitlerová?

Taková akce by se dala provést mnohem snáze, než se pokušet Hitlera otrávit. Vůdce měl totiž kolem sebe celý tým ochutnávaček, na kterých své jídlo testoval, než ho pozřel sám. Estrogen je bez chuti a zápachu a v organismu nevyvolá žádnou viditelnou reakci. Změny se dají pozorovat až postupem času - špioni doufali, že by hormony ovlivnily Hitlerův charakter a potlačily jeho agresivitu.

"Vycházeli přitom z nových vědeckých poznatků, které poukázaly na význam pohlavních hormonů ve vývoji člověka. Hormony se v té době začínaly v Londýně používat při různých terapiích," vysvětlil profesor Ford listu The Telegraph.

Špioni věřili, že by Hitler vlivem nedobrovolné teorie změnil své chování a charakterem by se začal podobat své tiché sestře Paule, která byla nenápadnou sekretářkou mírných mravů a politice se vyhýbala. Teorie to byla přirozeně naivní a celý plán byl nakonec smeten ze stolu.

Absurdních plánů bylo více

Brian Ford dále zmínil i další podivné strategie, které měly spojencům zaručit rychlejší vítězství nad Německem. Přemítalo se třeba o tom, že by letadla shodila na německé vojáky tuny lepidla, které by je přilepilo k zemi a znemožnilo jim pohyb. Antickou historií byl zřejmě inspirován plán vypustit mezi nepřátelské jednotky jedovaté hady. Padl také návrh přidávat výbušniny do ovocných kompotů, které se vyvážely do Německa. Žádný z těchto kreativních nápadů se ale nedočkal realizace.

