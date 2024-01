Přestavba kuchyně je pro mnoho domácností noční můrou. Nevěřili byste ale, že tomu tak být vůbec nemusí. Podívejte se na inspirativní video, které vám ukáže, jak přetvořit kuchyň v umělecké dílo, navíc za méně než 10 tisíc korun.

Po třech letech se jedna mladá žena pustila do odvážného podniku, když se rozhodla zrekonstruovat její malou, téměř čtvercovou kuchyň, navíc v pronajatém bytě. Podívejte se, co sama dokázala. Je to totiž neuvěřitelné.

Zdroj: Youtube

Změna byla nutností

Žena se potýkala se skutečně palčivým nedostatkem prostoru, protože její kuchyň měla pouhých 2,6 na 2,9 metru. Kuchyň byla kompaktní, čtvercového tvaru, takže optimální uspořádání bylo trochu složité. Rozkládala se na ploše 7,5 m² a její součástí byl i malý úložný prostor o rozloze asi 2 m².

Mělo to však háček – musela navíc dodržet omezení pronajímatele a zachovat stávající skříňky a zásuvky po předchozím nájemníkovi a nesměla změnit polohu dřezu.

Navzdory omezením se naštěstí kuchyň pyšnila základním vybavením, včetně elektrického sporáku, dřezu, trouby, myčky a lednice. Jedinou nevýhodou byly omezené prostory pro skříňky, krájení a vystavování, mezi elektrickým sporákem a dřezem bylo pouhých 75 cm přípravného prostoru.

Vize se pomalu proměnila v realitu

Po nasbírání zkušeností z různých drobných kutilských projektů se žena sama rozhodla, že je čas na výraznou změnu. Nespokojena se současným stavem kuchyně se rozhodla pro její kompletní proměnu. Sedla proto ke stolu a svůj plán nakreslila.

Pak začala sama s demontáží starých částí nábytku, které pro ni byly nepotřebné, samozřejmě s ohledem na pronajímatelovo přání. V plánu bylo zavedení pracovní desky ve tvaru písmene L, která by obsahovala spodní přihrádku pro větší úložný prostor. Důležité bylo, aby návrh nepřekážel topení, které se využívá jen zřídka.

Pryč se starým

První kroky renovace zahrnovaly demontáž staré pracovní desky, omlazení kuchyňských skříněk a zásuvek novým nátěrem a zabudování dalších polic. To vše bylo provedeno s rozpočtem v přepočtu přibližně kolem 10 tisíc korun.

I když finální kuchyně není bezchybná, žena, která si ji sama vyrobila, se mnohému naučila. Jak sama říká: „Přijala jsem tuto výzvu a věřím, že jsem maximálně využila svá rozpočtová omezení.“

Dnes oáza s nízkým rozpočtem

Proměna kuchyně se samozřejmě neobešla zcela bez problémů, ale její výsledná podoba vyzařuje teplo a pohodlí. Rozhodnutí vytvořit pracovní desku ve tvaru písmene L zajistilo funkčnost i estetiku. Nejenže rozšířila úložný prostor, ale také dodala prostoru nádech sofistikovanosti. Malování skříněk vdechlo kuchyni nový život, zatímco přidání dalších polic vyřešilo problém s nedostatkem úložných prostor.

close info YouTube - public domain zoom_in Jak vypadala kuchyně před a po desetitisícové reklonstrukci

close info YouTube - public domain zoom_in Jak vypadala kuchyně před a po desetitisícové reklonstrukci

Naše tipy pro budgetové proměny

Pro ty, kteří chtějí své prostory upravit s omezeným rozpočtem, zvažte tyto tipy:

Využijte stávající prvky: Pokud jsou některé prvky, jako například skříňky, v dobrém stavu, může čerstvý nátěr udělat zázraky.

Strategické regály: Najděte dobré strategické řešení a do stávajících korpusů vložte další police, abyste maximalizovali úložné a výstavní prostory. To slouží nejen praktickému účelu, ale také zvyšuje vizuální přitažlivost.

Pultová či pracovní deska pro kutily: Vyrobte si novou pracovní desku, může to být nákladově efektivní a transformativní řešení.

Přijměte minimalismus: Zaměřte se na základní prvky, abyste se vyhnuli zbytečným výdajům. Někdy méně znamená více.

Nálezy z druhé ruky: Prozkoumejte bazary nebo online platformy, kde najdete cenově výhodný nábytek a dekorace. Možná objevíte skryté skvosty, které odpovídají vašim představám.

Při pečlivém plánování a kreativitě je možné vdechnout svému okolí nový život, aniž byste přišli na mizinu. Klíčem k úspěchu je využít stávající prvky, upřednostnit funkčnost a využít možnosti změny v rámci rozpočtových omezení.

close info YouTube, public domain zoom_in Kuchyně nyní

Zdroje: www.her86m2.com, www.youtube.com