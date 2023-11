V následujícím videu níže vám představíme Liama, vášnivého řemeslníka s talentem, který dokáže za pakatel přeměnit svépomocí zastaralou ložnici v moderní pokoj s luxusně vypadajícími doplňky. Proměna pokoje může být pro mnohé inspirací pro dlouhé zimní večery.

Také toužíte po tom proměnit obyčejné prostory v neobyčejné útočiště, ale nemáte na to prostředky? Nepotřebujete je. Liam o tom víc své.

Jeho cesta světem stavebnictví a interiérového a bytového designu začala v jeho 16 letech, kdy se jako učeň pustil do elektroinstalačních prací. Dnes jeho jméno stojí za společností Radiant Design & Build, plně licencovanou generální dodavatelskou firmou působící v rušném centru oblasti Greater Toronto.

close info Radiant Design & Build, CC 4.0 zoom_in Liamův pokoj dříve

Co však Liama odlišuje od ostatních?

Nejsou to jen jeho odborné znalosti, ale také jeho opravdové nadšení pro každý projekt, do kterého se pustí. Pokud si někdo najímá jeho služby, nenajímá si pouze dodavatele, ale přijímá do svého domova oddaný tým.

Liam totiž věří, že kvalita má přednost před kvantitou, a proto se vždy ujímá pouze jednoho projektu. Váš prostor se pro něj stává plátnem a vaše spokojenost jeho hlavní prioritou.

A jak to všechno začalo?

První projekt, který ho vyšvihl úplně jinam

Představte si to: fádní, zastaralá ložnice, která už více než deset let nepoznala ani náznak změny. To byla Liamova výzva a on ji zvládl, navíc s velmi omezeným rozpočtem 250 USD (v přepočtu 5500 Kč), když proměnil svou starou ložnici ve stylovou oázu. Proces začal kompletní rekonstrukcí pokoje.

Nejprve Liam vyklidil celý pokoj, všechen nábytek i lustr s ventilátorem. A renovaci začal stropem. Plastickou nemoderní malbu postříkal horkou vodou a nechal 5 minut vsáknout. Poté odstranil zastaralý nátěr a strop vyhladil.

A pak přišla na řadu rekonstrukce elektřiny svépomocí, protože chtěl mít ve svém pokoji pro každé světlo extra zásuvku. Vše si Liam dělal sám, využíval levné materiály, a vše na míru dle preferencí. Protože dům, kde měl svůj pokoj, byl starý, bylo potřeba i vyztužit zdi, aby se do nich dal přivrtat nábytek napevno a skutečně držel.

Poté dokončil malbu a úpravu stropu a s pomocí maminky vymalovali válečkem pokoj na bílo. Opticky se tak z tmavé modré barvy velmi zvětšil. Celý pokoj byl bílý, jen u hlavní stěny s elektrickými rozvody se rozhodl mladík pro netypický černý nátěr. Kontrast mezi černou a bílou vypadal nádherně.

Podívejme se konečně na video, které odstartovalo jeho dráhu:

Zdroj: Youtube

Finální úpravy – výsledkem je luxusní ložnice

Poté na černou stěnu Liam připevnil černá světla, která stála obě dohromady 30 USD, byla tedy velmi levná. Rovněž z levného dřeva vyrobil noční stolky, vlastně poličky, v bílé barvě, takže krásně kontrastovaly s černou stěnou. Na ostatní bílé stěny pak připevnil další poličky na knihy v barvě dřeva a zrcadlo. Poličky dodekoroval knihami a květinami.

Následovalo vsazení rolet do oken a připevnění závěsů.

Poslední minuta videa se pak věnuje porovnání původního a za babku zrenovovaného pokoje. Rozdíl je neskutečný a nový pokoj vypadá velmi luxusně.

close info Radiant Design & Build, CC 4.0 zoom_in Liamův pokoj po renovaci za 5500 korun

Inspirujte se

Metamorfóza Liamovy ložnice nebyla ničím jiným než levným kouzlem. Dal sbohem všednímu popcornovému stropu a místo toho se rozhodl pro elegantní, moderní vzhled. Stěna z prken a latí dodala pokoji texturu a hloubku, zatímco plovoucí police přinesly funkčnost i kouzlo. Proměna nezůstala jen u estetiky; byla důkazem toho, čeho lze dosáhnout s trochou kreativity, odhodlání a skromného rozpočtu.

Co se můžete z Liamovy neuvěřitelné proměny naučit? S trochou kutilského ducha a špetkou představivosti můžete i vy změnit svůj prostor, aniž byste přišli o peníze. Liamův příběh je inspirací a ukazuje nám, že i malý rozpočet může přinést velké výsledky, pokud se spojí s vášní a vynalézavostí.

Zdroje: www.youtube.com, www.youtube.com