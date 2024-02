Ve světě, kde je zubní hygiena nejvyšší prioritou, není divu, že lidé neustále hledají inovativní způsoby, jak udržet ústa čistá a zdravá. Jeden z nich, tzv. oil pulling, se může zdát jako novinka, ale ve skutečnosti jde o prastarý prostředek, který má v ájurvédské medicíně hluboké kořeny.

Proplachujte svá ústa

Co to vlastně proplachování úst olejem je a jak přesně funguje? V podstatě jde o to, že se v ústech až 20 minut nechá působit olej – nejčastěji slunečnicový, kokosový nebo sezamový – a to obvykle hned ráno před jídlem nebo pitím. Důležité je vybrat vždy olej v nerafinované, panenské podobě.

Olej nalijete do úst a pohybujete s ním tam a zpět mezi zuby a dásněmi a poté se vyplivne. Tato jednoduchá, ale účinná technika slouží jako silný čisticí prostředek, který z úst vytahuje bakterie a toxiny.

Olej účinně odstraňuje zubní plak, detoxikuje zuby a dásně a dokonce přirozeně bělí zuby, čímž podporuje celkové zdraví ústní dutiny. Výhody olejového výplachu však přesahují rámec ústní hygieny.

Podle ájurvédské tradice je tento starobylý prostředek spojovaný s řešením celé řady onemocnění, včetně onemocnění dásní, zubního kazu, zápachu z úst, ucpání dutin, bolestí hlavy, alergií, akné a zánětů kloubů.

Navzdory svému starověkému původu je výplach ústní dutiny za pomoci oleje neuvěřitelně jednoduchý a zvládne ho skutečně každý. Není tedy na co čekat a každý jej může okamžitě zařadit do své každodenní rutiny.

Jak na to?

Potřebujete pouze lžíci a kvalitní olej. Pokud doma nemáte slunečnicový, můžete zvolit například kokosový, sezamový nebo olivový.

Výplach ústní dutiny olejem z pohledu zubaře:

Zdroj: Youtube

Postup spočívá v tom, že si olej nalijete do úst a asi 20 minut převalujete v ústní dutině, pak ho vyplivnete, nejlépe do kapesníku (abyste neucpali trubky v umyvadle), ústa dobře vypláchnete teplou vodou a pak si jako obvykle vyčistíte zuby.

Pokud vám slunečnicový olej nechutná, klidně dejte přednost kokosovému nebo sezamovému. Kokosový olej je oblíbenou volbou díky své jemné chuti a silným antibakteriálním vlastnostem.

Naopak sezamový olej, tradiční volba v ájurvédské medicíně, nabízí hřejivé vlastnosti a má vysoký obsah antioxidantů. Alternativou je také olivový olej, který však není považovaný za optimální volbu kvůli své specifické chuti.

Přínos proplachování úst olejem uvidíte již první den, abyste však čerpali co nejvíce benefitů, je potřeba jej provádět pravidelně alespoň několik týdnů.

Klíčem k úspěchu je také trpělivost, ale na potenciální přínos pro zdraví ústní dutiny se vyplatí počkat. Ačkoliv pro mnohé lidi v západním světě může být výplach olejem novým konceptem péče o ústní dutiny, jeho kořeny sahají hluboko do starověké ájurvédské medicíny. Zařazením tohoto jednoduchého, ale účinného postupu do své každodenní rutiny můžete využít jeho silné čisticí vlastnosti a podpořit celkové zdraví ústní dutiny na dlouhá léta dopředu.

