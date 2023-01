Byla mrazivá dubnová noc. Největší plavidlo, jaké kdy brázdilo oceán, se nacházelo 400 námořních mil od Newfoundlandu. Jelo rychlostí 25 uzlů, když se stalo něco zcela nečekaného. Jeho pravobok narazil na ledovec.

Tento příběh zní povědomě každému, kdo o nepotopitelném parníku jménem Titanic jen něco zaslechl. Událost ale není popisem tragédie z roku 1912. Ve skutečnosti je to výňatek z románu Morgana Robertsona s názvem Zbytečnost: Vrak Titánu. Ten napsal v roce 1898.

Vypravuje osud muže Johna Rowlanda, alkoholika a zhrzeného bývalého námořního důstojníka, který přijme na palubě Titánu práci. Na své cestě z Anglie do New Yorku ale loď narazí do ledovce a potopí se.

Prorocká povídka o parníku Titán

Podobnosti mezi Titánem a Titanikem nekončí jménem a jejich neslavným koncem. Délka románové lodi byla 243,8 metru, skutečného parníku 268,8 metru. Rychlost, jíž Titán křižoval ledové vody, byla 25 uzlů, Titanic se pohyboval rychlostí 22,5 uzlů. Kapacita pasažérů byla u obou 3000 lidí.

Oba technologické zázraky patřily Britům. Na ledovec narazily kolem půlnoci a potopily se v severním Atlantiku přesně 400 námořních mil od Newfoundlandu. Oba měly nedostatek záchranných člunů. Titán jich měl 24 a Titanic jen 20. Oba měly vrtuli s trojitým šroubem.

Existuje však i několik odlišností. Potopení Titánu přežilo jen 13 pasažérů, Titanic jich opustilo 705. Románový parník se převrhl, reálný se rozdělil na dvě části. Hrdina John také zabije ledního medvěda, kterého ale cestovatelé v roce 1912 nepotkali.

Jasnovidec Robertson

Po jedné z největších námořních katastrof byl Morgan Robertson považován za jasnovidce. Existují přece stovky možností, jak se může loď potopit a kde.

Zdroj: Youtube

Spisovatel ale tvrdil, že podobnost Titánu a Titaniku je čistě náhodná. Jako syn kapitána lodi plavidla miloval a do hloubky se o ně zajímal. Na konci 19. století a na počátku 20. století byly navíc zaoceánské parníky více než populární. Robertson sledoval trendy a hltal každé novinky. Věděl, že nejpřímější cesta z Anglie do New Yorku je nebezpečná, je však nejrychlejší. I přes toto vysvětlení příběh o Titánu vyvolal řadu konspiračních teorií, které tvrdily, že byl inspirací k tomu, aby byl Titanic potopen záměrně.

Zdroj: Youtube

