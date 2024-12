Externí autor 4. 12. 2024 clock 3 minuty

I když nás v prosinci peníze spíš opouštějí, letos to bude pro tři znamení zvěrokruhu přesně naopak. Hvězdy se nad nimi smilovaly a posílají jim finanční injekci. Patříte mezi obdarované?

Navzdory velkým slevovým akcím, které hýbou prosincem, tedy Black Friday a Cyber pondělí, je konec roku pro mnoho lidí nejenom nejkrásnější, ale také nejdražší období v roce. A tím nemáme na mysli jenom utrácení za dárky rodině a někdy i blízkým přátelům, ale také nakupování zbytečného množství jídla a pití, které stejně většinou zbude.

Jak to vypadá, tři znamení zvěrokruhu se v tomto měsíci dočkají finanční satisfakce. Podívejte se, zda i vy jste mezi šťastnými výherci.

Býk (21. 4. – 21. 5.)

O Býcích je známo, že patří k jedněm z nejracionálnějších znamení zvěrokruhu. V jejich případě to znamená, že umí dobře hospodařit s penězi. Neutrácejí za zbytečnosti a investují, aby se na stáří dobře zabezpečili. Na druhou stranu rádi obdarovávají své blízké, takže jim nedělá problém o Vánocích „pustit chlup“ a rodině a blízkým pořídit krásné dárky.

Jak hvězdy naznačují, letošní Vánoce Býkům díru do rozpočtu rozhodně neudělají. Jelikož tohle zemské znamení celý rok usilovně pracovalo, vypadá to na luxusní odměnu v práci, se kterou vlastně nepočítali. Další variantou jsou dobře zhodnocené investice a přebytek, za který si mohou užít hezké svátky. A pokud nevyjde ani tohle, dostaví se skutečné kouzlo Vánoc, byť trochu předčasně, a Býci objeví v kapse saka zapomenuté bankovky s velkou hodnotou.

Lev (23. 7. – 22. 8.)

Lev může mít spoustu vlastností, o kterých si řeknete, že tedy nic moc. Všichni známe jejich sebestřednost a pocit, že jsou středobodem vesmíru. Co jim ale rozhodně je třeba přičíst k dobru je jejich štědrost. Lvům nedělá problém půjčit někomu peníze. Vědí totiž, že i oni se mohou dostat do situace, kdy sami budou potřebovat půjčku.

A protože se do nového roku nemá chodit s dluhy, někdo, kdo si od Lva půjčil, bude vracet. Král zvířat i zvěrokruhu tak získá peníze, se kterými vlastně hned tak nepočítal. K čemu je užít? Podle Lvího hesla, peníze budou a my nebudeme, k potěšení svých nejbližších. A to není jediná finanční injekce. Zrozenci v tomto znamení se rovněž mohou těšit na odměnu v práci. Letos navíc bude velkorysá.

Kozoroh (22. 12. – 20. 1.)

Stejně jako Býk i Kozoroh se celý rok honí za výsledky a snaží se finančně zabezpečit pro strýčka Příhodu. Není to takový finanční mág jako Býk, takže se na to, co vydělá, dost nadře. Nicméně v letošním roce mu konečně investice začínají přinášet výsledky, a to dokonce velmi slušné. Jak se zdá, bude moci svým nejbližším dopřát opravdu štědré svátky.

Možná to nevíte, ale Kozoroh je tak trochu skrblík. Ne že by byl lakomec, ale dobře zná úsloví, lehce nabyl, lehce pozbyl. Snaží se proto žít skromně a neutrácet. Vlastně bychom mohli říct, že je to největší asketa zvěrokruhu. Letošní finanční bonus mu proto konečně vykouzlí úsměv na tváři a on se přestane stresovat tím, kde vzít v rozpočtu peníze na dárky.

