Půvabná rostlina s narůžovělými květy zpravidla zahrádky zdobí, ale rozhodně není pouze na okrasu. V lidovém léčitelství se tato bylina používá při zánětech sliznic dýchacího ústrojí, močových cest nebo střev.

Proskurník lékařský (lat. Althaea officinalis) je známý také pod názvy římský sléz, slézová růže, topolovka nebo ajbiš. Řadí se do čeledi slézovitých rostlin, a chybně ji často lidé nazývají ibiškem. Chlupatá bylina s laločnatými listy se v přírodě přirozeně vyskytuje od Středomoří až po Střední Asii.



Účinné látky

Zásadní jsou slizové látky, které obsahuje kořen rostliny (kořen až 35%). Hlavními složkami slizu jsou galakturorhamnany, glukany a arabinogalaktany. Dále obsahuje škroby (v kořenu až 38%), sacharózu (v kořenu asi 10%), asparagin (v kořenu asi 2%), betain, pektiny (v kořenu až 11%), flavonoidy, minerální látky, organické kyseliny a stopy silice.



Kde se proskurníku daří

Na našem území roste zejména jižní Moravě. Výška léčivky je mezi 70 až 180 centimetry. Daří se jí na vlhkých loukách, pastvinách, ve vlahých příkopech nebo na březích rybníků a v okolí řek. Samy si můžeme tuto medonosnou rostlinku vypěstovat ze semen v květináči. Proskurník krásně kvete od července do září.

Sběr a sušení

Sbírá se i list a květ, ale hlavní efektivní částí rostliny je kořen. Ten se sbírá a zpracovává na podzim, v říjnu a listopadu, nebo na jaře, v březnu a dubnu. Údajně podzimní sklizeň obsahuje více účinného slizu.

Ideální je sběr dvou a tříletých rostlin. Kořen se musí očistit od suchých a dřevnatých částí nasucho bez vody. Poté je třeba ho ještě oloupat. Suší se pak co nejvíce rozložené vedle sebe při maximální teplotě do 50° C.

Pro homeopatické využití se doporučuje kořen sušit mimo světlo, tedy na temném místě. Pozor si dejte na pomalé sušení, protože hrozí, že vám kořen napadne nějaké plíseň. Usušený kořen by měl mít správně bílou barvu.

Sběr listů je ideální těsně než proskurník rozkvete, od května do července. Sbírejte hezké zdravé listy za slunečného a suchého počasí. Teplota sušení je také maximálně do 50° C. Usušené listy by neměly být tmavé.



Květy se sbírají těsně před rozvitím od začátku kvetení, během července a srpna. Bylinkáři doporučují sběr kolem desáté hodiny dopoledne. Sušení by mělo probíhat na vzdušném, suchém místě nebo při teplotě do 35º C.

Využití

Nejčastěji se z kořene připravuje macerát. Využívá se k výrobě ibiškového sirupu, který je oblíbený při léčbě dětí. Možná vás překvapí, že se z kořene také vyrábí cukrovinky. Naopak z lodyh je možné vytvořit lano, textilie nebo papír.

V lidovém léčitelství se bylinkový sirup používá díky antibakteriálním schopnostem k léčbě zánětů. Nejčastěji napomáhá při angíně a bolestech v krku, při zánětu močových cest i ledvin, střev nebo dýchacího ústrojí.

Často pomáhá při překyselení žaludku, těžkých průjmech u dětí, poraněních kůže, popáleninách, Sušenými kořeny si lze čistit zuby. Dříve se proto dával žvýkat dětem. Proskurník se používá také v kosmetice. Používá se do pleťových i ústních vod.

Recept

Léčivý sliz se získává macerací. 2 čajové lžičky zalijeme ¼ litrem studené vody a rozmícháme. Louhování probíhá přibližně 6 až 8 hodin a macerát se v průběhu lehce přihřívá.

Příprava odvaru spočívá ve vaření 20 g kořene v ½ – ¼ litru vody a následném louhování 10 minut.

