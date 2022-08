Co byl proutěný muž. Příšerný způsob keltské popravy vyděsil i Caesara

Natálie Borůvková

Proutěný muž.

Foto: Vernon Nash Photography / Shutterstock

Proutěný muž je obří figurína, kterou podle spisů vystrašeného Julia Caesara údajně používali druidové k lidským obětem. Byl to jakýsi příšerný způsob keltské popravy.

Caesar tuto popravu zmiňuje jako jeden ze způsobů, jímž Keltové prováděli své rituály. Kromě Caesarových pozorování však existuje jen málo vědeckých studií, které by byly schopny tuto hypotézu skutečně potvrdit.

Co byl proutěný muž

V posledních letech byly některé Caesarovy zprávy moderními vědci dokonce zpochybněny.

Jedním z historických obvinění vznášených proti Keltům a druidům bylo, že oběti spalovali v obřích "proutěných mužích". Tyto oběti měly být živé. A to jak lidské, tak zvířecí.

Nimue Brownová na stránkách Druid Life věnovala trochu času tomu, aby rozebrala logistické problémy spojené s používáním proutěného nebo dřevěného rámu, který by někoho držel na místě při pálení. Nimue vysvětluje, proč to zkrátka není příliš realistické:

"Proutěný muž" je v podstatě jiný způsob, jak označit "koš". Koše jsou poměrně pevné, ale jakmile je zapálíte, rozpadnou se nebo je lze rozkopnout. Konstrukční celistvost figurky vyrobené z proutí při požáru dlouho nevydrží, a protože poměr suroviny a prostoru uvnitř je relevantní, není třeba se potýkat s velkým množstvím kouře."

Pokud by tedy "Proutěný muž" byl skutečné způsobem, jak krutě popravit člověka, byl by jen málo realistický. Probíhal by zde nevyhnutelný boj o únik, který by ale končil zdařile. Člověk by se totiž pravděpodobně dostal ven.

Příšerný způsob keltské popravy vystrašil Caesara

"Proutěný muž" patří keltské pohanské minulosti. Právě v té byli lidé nebo zvířata upalováni zaživa během rituálů. Většinou se jednalo o oběti bohům.

Pro více informací se podívejte na toto video:

Vědecké výzkumy přinesly jasné důkazy o tom, že právě tyto rituály byly v době železné údajně praktikovány napříč Evropou. Předpokládá se, že nalezená těla mužů, jež byla objevena v bažinách v Lindow v hrabství Cheshire a v Grauballe a Tollundu v dánském Jutsku patřila těm, jež se stali obětmi těchto rituálních obřadů.

Archeologové a vědci ale stále nemají jasno v tom, zda šlo skutečně o oběti rituálů nebo zda jsou nalezená těla jakýmsi následkem tehdejších vražd násilných loupeží nebo jen popravou toho, kdo se dopustil zločinu.

V jednom se ale vědci shodují. Všechny důkazy v podobě nalezených těl jsou datována do doby před vládou Caesara. Není tedy zcela jasné, proč on sám měl z této pohanské tradice strach.

Pokud o ní skutečně referoval, mohl jen přikrášlit všechny její aspekty jako cíl svého vyprávnění. Jak moc se ale jeho vyprávění shoduje s pravdou, se zjevně nikdy přesně nedozvíme.

