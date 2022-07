Vědci našli středověký prsten s tajemnou šifrou. Rozumí jí, ale nedává jim smysl

Prsten z Paussnitzu

Foto: ETINMK, Creative Commons, volné dílo

Kdo z nás by si nepřál najít poklad? Obzvláště starý poklad, za kterým se skrývá příběh? To se poštěstilo statkáři Emilu Schreiberovi z Paussnitze v roce 1898. Tehdy se snažil vykopat díru do stromu a narazil na něco neuvěřitelného. Prsten dnes nazývaný „kouzelný prsten z Paussnitz“ je v současné době středobodem speciálu Státního muzea pravěku v Halle s názvem "Prsteny moci". O jaký prsten se jedná?