Vědci zachytili zvláštní signály ze vesmíru. Neví, co podivné prstence znamenají

Teleskop MeerKAT v Jižní Africe

Foto: Profimedia.CZ

Když v roce 2019 australský astrofyzik Ray Norris prohlížel snímky zaznamenané špičkovým radioteleskopem ASKAP, narazil přitom na zvláštní kruhy, které se nepodobaly ničemu známému. Po třech letech výzkumu jsou už vědci jejich původu na stopě. Zdá se, že půjde o astronomickou senzaci.

Astronomové byli z objevených prstencovitých útvarů natolik bezradní, že ani nevěděli, jak je pojmenovat. Označili je proto zkratkou ORC (Odd Radio Circles - Podivné radiové kruhy), která jim už zůstala. Záhadné útvary neodpovídaly žádnému typu dosud známých objektů; nemohlo jít o mlhovinu, pozůstatek supernovy ani o protoplanetární disk. Vědce dokonce napadlo, že mají v radioskopu "ducha" a prstence ve skutečnosti vytvořila jen technická závada. Tomu ale odporoval fakt, že se objevily hned na čtyřech místech.

Galaxie velikosti hrášku

Neznámé objekty jsou pozorovatelné pouze v rádiových vlnových délkách. Nacházejí se ve vysokých galaktických šířkách a zpočátku nebylo jasné, nakolik jsou vzdálené od naší soustavy. Norrisův tým nicméně předpokládal, že leží zcela mimo Mléčnou dráhu.

Pinterest

To se nakonec potvrdilo. Prstencovým signálům se podíval na zoubek jihoafrický teleskop MeerKAT, kterému se podařilo zachytit je ve výstavním detailu. Na nových snímcích už ORC nevypadají ani tak jako kruhy, ale připomínají spíš mýdlové bubliny. V jejich středu jsou pak patrné malé kuličky, jejichž polohy odpovídají umístění vzdálených galaxií. Vědci se nyní domnívají, že pozorované bubliny jsou rádiové signály vysílané těmito galaxiemi. To by ovšem znamenalo, že jsou od nás vzdálené kolem miliardy světelných let.

Taková galaxie samozřejmě není žádný drobeček, ačkoli tak z našeho pohledu působí, a tak i rádiová formace, která ji obklopuje, musí být naprosto gigantická. Astronomové odhadují, že typická ORC bublina měří v průměru milion světelných let, a díky tomu ji naše radioskopy zaznamenají i v takové dálce.

Nejnovější záznam ORC si můžete prohlédnout ve videu:

Zdroj: Youtube

Obrovské exploze

Výzkum naznačuje, že ORC vznikly v důsledku masivních explozí v centrálních galaxiích. Vědci ale zatím netuší, co tyto výbuchy způsobilo. "Mohlo to být sloučení dvou supermasivních černých děr. Při takové události se uvolňuje obrovské množství energie, která by k vytvoření ORC stačila," míní Ray Norris.

Další možností je podle odborníka událost zvaná "starburst", při které se z plynu v galaxii náhle zrodí miliony nových hvězd. Horký plyn přitom vybuchne a vytvoří kulovou rázovou vlnu.

Jak sloučení černých děr, tak událost starburst jsou ve vesmíru velmi vzácné. To by vysvětlovalo, proč jsou vzácným jevem i bubliny ORC. Ray Norris se nicméně domnívá, že jich časem najdeme více a budeme je schopni i lépe vysvětlit.

Zdroje: theconversation.com, scitechdaily.com, spaceaustralia.com