Prsteny na rukou muže: Víte, co symbolizují, a jak je správně nosit?

Prsten obvykle vnímáme jako ozdobu ruky. Pokud jím něco chceme vyjádřit, je to stav manželství. V historii však prsteny mohly nést významů více a pozůstatky těchto tradic najdeme i v dnešní etiketě nošení šperků, kterou si teď trochu přiblížíme.

Prsteny tradičně nosíme na levé ruce; je to tím, že pravá ruka symbolizuje akci a fyzickou sílu, zatímco levá je spojena s duší a emocemi. Prakticky jde spíš o to, že pravou rukou běžně vykonáváme spoustu úkonů, při kterých by nám mohly šperky na prstech překážet. Jste-li leváci, noste prsteny klidně na pravé. Jen snubní prsten by se měl v evropské společnosti nosit na ruce levé, aby byl blíž k srdci.

Malíček

Nejmenší prst ruky má tu výhodu, že ho používáme ze všech prstů nejméně. Navíc není spojen s žádnou kulturní ani náboženskou tradicí, takže na něj můžeme navléknout jakýkoli prsten, jehož vzhled či materiál nejlépe odpovídá naší osobnosti. V astrologii je malíček spojován s planetou Merkur, která symbolizuje intelekt a racionální stránku osobnosti. Hodí se k němu proto prsteny nesoucí mantry nebo rytiny vyjadřující moudrá poselství.

Prsteníček

Tento prst je v západní společnosti tradičně rezervován pro prsten snubní. Ten už dávno nemusí být jen kroužkem ze žlutého zlata, pánové dnes často preferují zlato bílé nebo platinu. Obecný úzus ale velí, aby byl snubní prsten co nejjednodušší, bez zbytečných ozdob. Pokud muž nosí na levém prostředníku prsten extravagantního rázu, okolí ho nebude považovat za snubní. Prsteníček je podle hermetických nauk zasvěcen Měsíci, který má pod patronátem emoce a rodinné vztahy.

Prostředníček

Jde o nejvýraznější prst, který přitahuje nejvíce pozornosti. Velké masivní prsteny se pro něj moc nehodí, protože by na ruce působily příliš dominantně až křiklavě. Pokud ale nejste ženatí, prsteníček je dobrým adeptem na nositele prstenu, jímž rozhodně nechcete vyjádřit zadaný stav. Jestliže vás zajímá astrologie, prostřednímu prstu vládne Saturn, symbolizující zodpovědnost a smysl pro povinnost. Anarchistické symboly sem proto nepatří, raději zvolte jen jednoduchý ocelový kroužek.

Ukazováček

S prstenem na ukazováčku se můžete cítit trochu nesvůj, přecijen je to trochu nezvyk. V minulosti však muži na ukazováku nosili prsteny, které vyjadřovaly jejich sociální status nebo rodovou příslušnost. Pokud třeba vlastníte rodinný prsten, jenž se dědí z generace na generaci, měli byste ho nosit právě na ukazováčku. Tento prst je podle horoskopů spojen s planetou Jupiter, která nám pomáhá ve společenském vzestupu a získává nám autoritu.

Palec

Prsten na palci prý nosí převážně odvážní muži, kteří se nebojí zaprotestovat proti zaběhaným pravidlům. Šperk v tomto umístění může být výrazný i extravagantní a často doplńuje prsteny na dalších prstech ruky. Palec je v tajných naukách zasvěcen Venuši, která je patronkou smyslné lásky a umění. Prsten na palci by měl proto vyhovovat především nespoutaným, volnomyšlenkářským umělcům.