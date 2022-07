Průlet hvězdy by mohl způsobit chaos a srážku planet v naší sluneční soustavě

Natálie Borůvková

Prolétající hvězda

Foto: Nazarii_Neshcherenskyi / Shutterstock

Pokud by hvězda prolétající kolem naší sluneční soustavy posunula oběžnou dráhu Neptunu o pouhých 0,1 %, mohla by nakonec způsobit, že by se ostatní planety navzájem srazily nebo by byly zcela vyhozeny ze sluneční soustavy.

Už jste se někdy oddávali hlubinám svých vtíravých myšlenek a přemýšleli, jak vesmír během miliard let rozbije a rozžvýká naši malou planetu?

Chaos způsobený prolétající hvězdou

Sousední hvězda, která se příliš přiblíží k naší sluneční soustavě, by ji mohla přivést přinejmenším do chaosu. Simulace naznačují, že by stačilo, aby hvězda, která by prolétla kolem Neptunu, posunula jeho polohu o trojnásobek vzdálenosti mezi Zemí a Sluncem, a planety by se začaly hroutit.

Vědci z Torontské univerzity, Garett Brown a Hanno Rein, se proto ve svých výzkumech zaměřili přesně na tento fakt. V rámci své nedávné studie zkoumali, co by se stalo, kdyby sousední hvězda proletěla jen o trochu blíž k naší sluneční soustavě, než je obvyklé.

Ačkoli se nepředpokládá, že by sousední hvězda prolétla přímo středem naší soustavy, zkoumali potenciálně ničivé účinky drobných posunů oběžných drah planet sluneční soustavy. Právě ty by vyvolala hvězda, jež by se dostala možná až příliš blízko - asi miliardy kilometrů daleko.

Brown a Rein provedli téměř 3 000 simulací s různým stupněm poruchy způsobené možným průletem hvězdy a zkoumali následné účinky až o 4,8 miliardy let později.

"Až do", protože některé simulace skončily dříve, když byla planeta vyhozena ze sluneční soustavy nebo byla zničena.

Srážka planet ve sluneční soustavě

Výsledky byly docela šokující. Vědci zjistili, že pouhá změna vzdálenosti Neptunu od Slunce o 0,1 % by mohla uvrhnout celou sluneční soustavu do naprostého chaosu. A to jen proto, že se hvězda přiblížila na vzdálenost 23 miliard kilometrů od Slunce.

Zdroj: Youtube

Pro představu: Proxima Centauri, naše nejbližší sousední hvězda, je od nás vzdálená asi 24,8 bilionu mil.

I když úplný kolaps sluneční soustavy zní jako poměrně katastrofická událost, takový zánik by se mohl protáhnout na miliardy let.

"Tyto slabé perturbace nezničí sluneční soustavu okamžitě, jen s ní trochu zamávají a v průběhu dalších milionů nebo miliard let se něco stane nestabilním," řekl Rein.

Kromě toho, jak sami vědci došli k závěru, se podobné věci v našem koutě vesmíru dějí jen jednou za zhruba 100 miliard let, přičemž účinky se projeví až po milionech let.

Jakékoli výrazné změny polohy planety tak mohou mít poměrně velký vliv na naši sluneční soustavu, pokud však člověk neplánuje žít věčně, zatím se není čeho obávat.

