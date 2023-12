Přemýšleli jste někdy o svém znamení zvěrokruhu a příběhu, který se k němu váže? Astrologie, tisíciletí starý systém, přiřazuje každému člověku určité znamení zvěrokruhu na základě jeho data narození. A údajně každé z nich se dožívá předem daného průměrného věku.

Znamení zvěrokruhu

Ačkoli hvězdy řídí lidské osudy již po staletí, jen málokoho by napadlo, že každé znamení zvěrokruhu má průměrný věk svého dožití. Zvěrokruh se skládá z dvanácti stejných částí, odrážející zdánlivou cestu Slunce po nebeské sféře v průběhu roku.

Každé znamení zvěrokruhu odpovídá určitému období a průměrný věk osob patřících k jednotlivým znamením se liší.

Beran (21.3. - 20.4.)

Beran, ohnivé znamení zvěrokruhu, vládne od 21. března do 20. dubna. Pokud jste Beran, dožívá se vaše znamení v průměru přibližně 75 let. Za život toho stihnete hodně. Jste znamení plné entusiasmu a energie.

Býk (21.4. - 21.5.)

Být, nezlomné zemské znamení, zahrnuje období od 21. dubna do 21. května. Být se dožívá v průměru 82 let. A to i přes to, že na správnou životosprávu příliš nehledí.

Blíženci (22.5. - 21.6.)

Toto duchaplné a přizpůsobivé vzdušné znamení, zaujímá vůdčí postavení od 22. května do 21. června, a jejich průměrný věk dožití čítá až 90 let. Blíženci jsou netrpěliví, mají sklony vzdávat důležité věci těsně přes cílovou rovinou.

Rak (22.6. - 22.7.)

Raci jsou pečující vodní znamení, které vládne v období od 22. června do 22. července. Průměrný věk jejich života je 88 let. Může za to především vysoké pracovní nasazení, přísná sebekázeň a dostatek pohybu.

Jak dlouho budete žít?

Lev (23.7. - 22.8.)

Lvi jsou odvážné a charismatické ohnivé znamení, které vládne od 23. července do 22. srpna. Lvi jsou nejen králové zvířat, ale za každé situace i vůdčí osobnosti. Milují obdiv, cizí jim není ani sebechvála. Průměrný věk dožití u Lva čini 92 let.

Jak milují jednotlivá znamení zvěrokruhu:

Zdroj: Youtube

Panna (23.8. - 22.9.)

Zemské znamení Panna se rádo zaměřuje na detaily a dominuje v období od 23. srpna do 22. září. Panny jsou vyložení puntičkáři, kteří neponechávají nic náhodě. Jakýkoliv krok má předem nejen naplánovaný, ale také pečlivě promyslěný. Možná i proto je průměrný věk jejich dožití 95 let.

Váhy (23.9. - 23.10.)

Váhy jsou harmonické vzdušné znamení, která se na vrcholu zvěrokruhu objeví od 23. září do 23. října. Jak už jejich název napovídá, hlavním charakterovým rysem tohoto znamení je nerozhodnost. Průměrný věk jejich dožití činí 78 let.

Štír (24.10. - 22.11.)

Štíři se v průměru dožívají 70 let. Je to dáno zejmnéna špatným životním stylem, konzumací přemíry alkoholu a leností. Mohou je trápit onemocnění srdce a potíže s ledvinami.

Střelec (23.11. - 21.12.)

Dobrodružné ohnivé znamení, dominující obloze od 23. listopadu do 21. prosince, je neposedné a nepředvídatelné. S tím je spojený také průměrný věk jejich života, který většinou nepřesáhne hranici 75 let.

Kozoroh (22.12. - 20.1.)

Kozoroh je disciplinované zemské znamení, které vládne od 22. prosince do 20. ledna. Jsou svéhlaví, urážliví a mají problém se sebevědomím. Kozorozi se v průměru dožívají 82 let.

Vodnář (21.1. - 20.2.)

Vodnáři jsou vizionářské vzdušné znamení, které vládne od 21. ledna do 20. února. Jsou svobodomyslní, nikdy nejsou s davem a stojí si pevně za svým názorem. Průměrný věk jejich života je 97 let.

www.britannica.com, www.tenthousandvillages.com, www.allure.com