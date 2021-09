Co Rusové zatajili: První kosmonauti ve vesmíru umírali dlouho a v bolestech

Vesmírná sonda, Venuše

Foto: Profimedia

Výpravy do kosmu byly a stále jsou velmi náročné a kosmonauti museli procházet dlouhodobým a přísným výcvikem ve všech směrech. Za dramatických okolností zahynuli před padesáti lety tři sovětští kosmonauti, kteří navíc původně do vesmíru letět ani neměli. Na stanici Saljut 1 sice strávili na oběžné dráze Země rekordní dobu, zaplatili za to ale životem.