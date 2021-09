Jak se bavila smetánka za první republiky: Nejdivočejší byly večírky u Mandlové

Cigarety bývaly symbolem lepší společnosti.

Z filmů pro pamětníky by se mohlo zdát, že za první republiky probíhaly večírky bohatých ve vyšším, až téměř aristokratickém stylu. Každý byl slušně oblečen, konverzace se nesla v duchu zdvořilostních frází, dámy popíjely decentně šampaňské a muži se jim platonicky dvořili. Bylo to skutečně tak idylické?

Jak to bylo doopravdy, prozrazuje dobový bulvár i memoáry tehdejších filmových hvězd. Když se probereme všemi drogovými skandály a milostnými aférami, můžeme konstatovat, že to bylo snad jen elegantní oblečení a orchestrální hudba, co tehdejším večírkům dodávalo zvláštní kouzlo. Jinak se provorepubliková zábava nijak nelišila od té dnešní; spíš naopak, leckdy byla i mnohem divočejší.

Šampaňské, cigarety a kokain

Dnešnímu člověku by se v prvorepublikových restauracích a kabaretech v první řadě špatně dýchalo. Před škodlivostí kouření tehdy ještě nikdo nevaroval, a tak se kouřilo všude. Cigarety a doutníky se staly určitým symbolem lepšího životního stylu a patřily k základní výbavě každého gentlemana. S cigaretou se ve společnosti rády ukazovaly i dámy, které navíc věřily, že si díky kouření udrží štíhlou postavu.

Nebyly to však zdaleka jen cigarety, na kterých se dobová smetánka stávala závislá. Stejně jako ještě nebyly prozkoumány škodlivé účinky tabáku, stejně tak se mnoho nevědělo o opiu, morfiu či kokainu. S omamnými látkami experimentovali nejen vědci, ale i slavné celebrity, které si to mohly finančně dovolit.

Když se to však přepísklo, mohlo to znamenat finanční problém i pro jedince ve vatě. Idol filmového plátna Hugo Haas to s kokainem přeháněl tak, že mu často nezbyly peníze na běžný provoz domácnosti. Prozradila to o něm jeho sličná kolegyně Adina Mandlová, která s ním krátce žila, a mohla se tak přesvědčit na vlastní oči, co s člověkem droga provede. Ona sama díky tomu kokainu nikdy nepropadla.

Nejhezčí mladík dostal klíček

To ale neznamená, že byla ztělesněnou cností. Večírky pořádané v jejím bytě patřily k těm nejdivočejším. Alkohol tekl proudem a pohledná herečka si během zábavy vybírala muže, se kterým stráví noc. Když všichni hosté odešli, dotyčný našel ve své kapse klíče od jejího bytu a jako jediný se směl vrátit zpět.

Nezávazná milostná dobrodružství patřily k prvorepublikovým party stejně jako šampaňské a drogy. Slavné tváře nemusely vyhledávat služby lehkých žen, fanynky se jim lepily na paty na každém kroku. Hugo Haas jim přezdíval "Titinky" a užíval si s nimi až do chvíle, kdy se zamiloval do své budoucí manželky.

Kdyby to byli jen manželé a manželky, kdo nevázanému životu prvorepublikových celebrit učinil přítrž, hovořili bychom o happy endu. Bujaré veselí však většině z nich bohužel zpřetrhala nacistická okupace. Skončila jedna krátká, ale přesto intenzivní éra, kterou nám dnes připomínají už jen černobílé filmy a o které se tak krásně sní.

