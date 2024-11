Externí autor 12. 11. 2024 clock 3 minuty gallery

Mnozí nastávající rodiče mají problém se shodnout na jednom jméně jejich budoucího potomka. Představte si, jak to muselo vypadat v roce 1997 v rodině McCaugheyových, když se Bobbi a Kenny dozvěděli, že budou mít sedmerčata. Přečtěte si tento neuvěřitelný příběh!

Ne každý den se stane, že by na svět přišlo hned sedm miminek najednou. Vlastně se to stalo pouze jednou, pokud tedy počítáme s tím, že všechna novorozeňata přežila. Bylo to v roce 1997, přesně 19. listopadu, kdy se v nemocnici Iowa Methodist Medical Center rozezněl pláč sedmi miminek najednou.

Bobbi a Kenny měli doma už dvouletou dcerku Mikaylu a chtěli jí pořídit sourozence. To se jim povedlo, že jich ale bude hned sedm najednou, byl šok jak pro ně, tak pro zaměstnance nemocnice. Na svět se ale podařilo přivést čtyři chlapce a tři holčičky.

Neproběhlo to bez komplikací

Kenny, Kelsey, Natalie, Brandon, Alexis, Nathan a Joel s narodili devět týdnů před řádným termínem porodu. Neobešlo se to samozřejmě bez komplikací, maminka musela podstoupit císařský řez, a i tak se dvě miminka narodila s mozkovou obrnou, takže musela podstoupit náročnou operaci, aby měli lékaři vše pod kontrolou, zůstali všichni v nemocnici ještě následující dva měsíce.

Děťátka vážila mezi 1000 a 1400 gramy, na průběh porodu dohlížela řada perinatologů, neonatologů, zdravotních sester i anesteziologů. Celkem tento tým čítal čtyřicet odborníků. Ostatně jak jsme si řekli již výše, sedmerčata nepřivádíte na svět každý den.

Navzdory tomu, že dvě děti se narodily s handicapem a před tím ještě doktoři manželům doporučovali „dobrovolně” některé z plodů usmrtit, aby měly větší šanci na přežití ty ostatní, Bobbi a Kenny vše odmítli, protože to podle nich byl dar od boha. A dnes se tak můžou těšit z osmi společných dětí.

Žádný bůh, doktoři...

A jak je možné, že se to vůbec stalo? Nemohl za to samozřejmě bůh, ale lékaři. Bobbi se totiž narodila s poruchou hypofýzy, což způsobuje problémy s otěhotněním. Když se tedy v roce 1996 narodila Mikayla, jednalo se skutečně o malý zázrak. Pokus o druhé dítě se ale manželům nedařil, a tak se rozhodli pro hormonální léčbu. A pak přišla ta šokující zpráva, že se „chytlo” hned sedm zárodků.

Jednalo se samozřejmě o senzaci, a tak se tato zpráva donesla i tehdejšímu prezidentovi Spojených států amerických Billu Clintonovi. Ten mamince Bobbi řekl: „Až půjdou děti do školy, budete schopná řídit jakýkoli podnik v Americe, protože budete nejlepší manažer.“

Bill Clinton jim daroval dům

Že to pro rodiče skutečně nebylo lehké, potvrzuje i to, že jen prvních měsících života sedmerčata spořádala denně 42 lahví mléka a „padlo” na ně 52 plenek. Opět denně. Pomáhal, kdo mohl, a to nejen přátele, příbuzní a sousedé, ale také nejrůznější firmy. Bill Clinton pak rodině zařídil i pomoc od státu, a to včetně nového velkého domu.

Bohužel takto náročnou péči neunesl tatínek Kenny a rodinu opustil. Bobbi jako svobodná matka ale vše zvládla a všechny její děti zvládly úspěšně vystudovat střední a později i vysokou školu. Opět se zde dočkali pomoci, kdy jim stipendium nabídla soukromá univerzita ve státě Missouri.

Dnes sedmerčata slaví už sedmadvacáté narozeniny a daří s jim více než skvěle. Na jejich fotografie se můžete podívat v naší galerii!

