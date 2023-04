Zbraně jsou v naší historii přítomné stovky let. Ne u všech se však s jistotou ví, k čemu sloužily. Příkladem je i 1000 let stará trubička, kterou našli vědci. Zcela předběhla dobu. 99 % lidí neuhodne, k čemu sloužila. Tušíte, o co jde?

Trubička stará stovky let

Trubička, která bez přehánění skutečně předběhla dobu. Objevila se v Číně ve 13. století a poprvé byla použitá roku 1280 n. l.. V té době lidé začali pracovat také se střelným prachem.

Střelný prach byl ve svých počátcích součástí alchymistické léčebné metody. Brzy se však začal využívat také ve válečnictví. Byl rozhodující složkou pro vznik prvních zbraní. Za jeho objevem stojí středověká Čína.

Střelný prach byl jedním ze čtyř velkých vynálezů, které vytvořili a neustále zdokonalovali čínští učenci. Dalšími byly kompas, papír a knihtisk. Jakési klíčové části technologické revoluce.

Střelný prach byl archetypální technologií své doby. Formoval společnosti celého světa a měnil dějiny. Jde o chemickou sloučeninu síry, dusičnanu draselného a uhlíku. Na svou dobu byl střelný prach výbušninou, která předběhla dobu.

Experimentální zbraň

Dobu však předběhl také čínský ruční kanón. Trubička objevená vědci, u které velké procento lidí netuší, k čemu vlastně sloužila. Ruční kanón vznikl jako čínská experimentální zbraň pro využití střelného prachu.

Pro více informací se podívejte na toto video:

Zdroj: Youtube

Jednoduchá trubička, která se vytvořila ve stejném prostředí jako kopí či granát, měla baňatou základnu vyrobenou z litého bronzu. Později se bronz nahradil železem. Součástí trubičky byl otvor a zápalná komora. V některých případech mohla trubička obsahovat také dřevěnou rukojeť. Nebylo to však pravidlem.

Nejstarším typem čínského ručního kanónu je Chej-lung-ťiang pocházející z roku 1288 n. l. Toto dělo používala čínská vojska při akcích proti povstalcům v regionu. Ruční dělo nemělo žádný odpalovací mechanismus.

Součástí byl pouze dotykový otvor, který zpřístupňoval zápalnou komoru a umožňoval zapálení prachu jeho rozsypáním. Ruční kanón se rychle stal hojně využívanou zbraní tehdejší Číny, která způsobovala obrovský zmatek mezi nepřátelskými vojáky. Údajně se napadali i mezi sebou a ztráty na životech byly značné.

Ačkoliv se střelný prach proslavil zejména s vynálezem ručního děla, první zmínky o něm se objevují již v 9. století n. l., kdy se v jednom ze starověkých textů objevila léčebná metoda známá jako "ohnivý lék" .

Až s jeho zdokonalením se z původně léčebné metody stala trhavina budící respekt.

