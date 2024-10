Optické iluze neslouží jen jako zábavná kratochvíle, se kterou vyplníme chvíle otravné nudy. Řada optických iluzí v sobě skrývá testy osobnosti, které nám pomáhají nahlédnout do nejhlubších vrstev našeho já. Co vidíte na našem obrázku jako první?

Síla optických klamů

Optické iluze jsou jedním ze způsobů, jak sami sebe otestovat a proniknout pod slupku našeho charakteru. Jejich řešením zapojíme svou hlavou a často se dozvíme mnohé o své povaze.

Optické iluze jsou tedy typem osobnostního testu, díky kterému můžeme odhalit nejen své slabiny, ale také vše, v čem vynikáme. Například se můžeme dozvědět, jak jsme na tom se svými instinkty.

Testů osobnosti je celá řada. Některé jsou zaměřené spíše na projevy našeho chování, jiné na naše vnitřní nastavení. Můžeme zjistit, zdali jsme choleričtí a proč nebo si ověřit, že naše povaha je spíše introvertní.

Mezi velice oblíbené testy osobnosti patří Rorschachův test inkoustových skvrn. Jeho kouzlo spočívá v rozboru osobnosti za pomoci projekce myšlenkových pochodů a osobnostních rysů na skvrny.

Dalším velice často používaným testem osobnosti je MBTI neboli Myers-Briggs Type Indicator, který je založený na práci švýcarského psychologa C. G. Junga.

Co vidíte první

MBTI test za pomoci velkého množství testovacích otázek prověří, jak lidé vnímají svět a na základě čeho činí svá rozhodnutí. Tento test rozlišuje 16 osobnostních typů.

Motiv, který spatříte první, o vás mnohé prozradí:

Pokud máte chuť proniknout do nitra své osobnosti a dozvědět se více o svých instinktech, pak pro vás něco máme. Přinášíme vám jedinečný test, který to rozpozná.

Musíte jediné. Soustředěně se zadívat na náš obrázek a vybrat motiv, který vidíte jako první. Na výběr máte ze dvou možností. Můžete spatřit krajinu nebo ženskou tvář natočenou z boku.

Pokud jste jako první spatřili krajinu, řadíte se mezi racionální jedince, kteří věří jen tomu, co je rozum schopný vysvětlit a obhájit. Zkrátka to, co stojí na vědeckém základu. Intuice a ani věci mezi nebem a zemí rozhodně nejsou nic, co by upoutalo vaši pozornost.

V případě, že jste jako první motiv spatřili ženskou tvář natočenou z boku, jste člověk, kterého v životě provází pocity. Na svou intuici nedáte dopustit. Jakmile máte pocit, že je něco špatně nebo naopak dobře, věříte mu.

Vaše vlastní instinkty jsou pro vás víc, než očím viditelná fakta. Věříte všemu, o čem víte, že existuje, aniž by bylo potřeba mít důkazy nebo vysvětlení. Zkrátka víte, jak se věci mají a to je to, co považujete za důležité.

