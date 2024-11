Externí autor 6. 11. 2024 clock 3 minuty gallery

Hudebník Ondřej Brzobohatý je nyní již potřetí ženatý. Než se dal dohromady s moderátorkou Danielou Brzobohatou, veřejnost žila jeho bouřlivým rozchodem s modelkou Taťánou Kuchařovou. Štěstí se k němu ale otočilo zády již v jeho prvním manželství.

První lásky bohužel jen málokdy vydrží po zbytek života. Své o tom ví také Ondřej Brzobohatý, který se před mnoha lety zakoukal do pohledné Johany Indrákové. Ta tehdy pracovala na Nově v oddělení PR marketingu a produkce.

Dvojice si velmi rozuměla a randila spolu pět let. Poté se Brzobohatý odhodlal k zásadnímu kroku a svou Johanku požádal o ruku. Ta pochopitelně souhlasila, kdo ale neskákal nadšením do vzduchu, byli rodiče mladého hudebníka.

Ti se domnívali, že jsou oba na svatbu ještě příliš mladí, a pokud ihned neplánují zakládat rodinu, není důvod s veselkou spěchat. Kromě toho se jim nevěsta příliš nezamlouvala a měli dojem, že více než Ondřejova láska ji zajímá, jak co nejrychleji získat slavné příjmení.

Rodičům se nevěsta nelíbila

„Mysleli jsme s Radkem, že má Ondra na víc. Snad ale půjdeme na jeho další svatbu. Ondrovi to všechno nevadí. Je to jeho život, on se tak rozhodl. S Radkem si myslíme, že je na manželství ještě příliš mladý a celá ta svatba je zbytečná. Vždyť žijí v pronajatém bytě, nemají děti... Tak k čemu svatba? Jen proto, aby se jeho žena mohla podepisovat jako Brzobohatá,” řekla tehdy hudebníkova maminka Hana Gregorová podle webu Expres.cz.

Když pochopili, že se synem zkrátka nehnou, rozhodli se svou nelibost dát najevo tak, že na svatbu vůbec nedorazí. Ani to ale zamilované snoubence neodradilo.

Jejich církevní obřad se v naprosté tajnosti uskutečnil pod Pražským hradem v Ledeburských zahradách a novomanželé se poté i se svatebčany, mezi kterými chyběli umělcovi rodiče, přesunuli za Prahu, kde měli naplánovanou následnou svatební oslavu.

Svatba se konala tajně

„Život na psí knížku mě moc nebaví, chtěl jsem víc, proto jsem si Johanku vzal,” uvedl tehdy spokojený Ondřej Brzobohatý pro iDnes.cz bezprostředně poté, co byla ruka v rukávě.

Je ale dost možné, že po letech dal Ondřej Brzobohatý své matce přece jen za pravdu. Manželství mu totiž vydrželo jen pouhé čtyři roky.

Proč přesně se pár rozešel, nikdy ani jeden z nich veřejně nepromluvil. Podle některých neověřených informací se ale dvojice měla pokoušet o dítě. Příroda jim ho však nedopřála, a tak se dokonce začali zajímat také o asistovanou reprodukci.

Za rozchodem mělo stát snažení o dítě

Ani tato lékařská metoda ale nebyla úspěšná, tlak se složitým a fyzicky náročným procesem udělal své a nakonec se kvůli nenaplněné touze po dítěti dvojice měla natolik odcizit, že se rozešla.

Poměrně brzy po rozchodu se ukázalo, že Johana Indráková již opět není nezadaná. Její novou láskou nebyl muž, ale žena, konkrétně její kolegyně z bývalého zaměstnání.

Nový pár za sebou poté téměř spálil mosty. Obě dámy se odstěhovaly na Srí Lanku, kde začaly podnikat a otevřely resort Simple Peace v Tangalle. Exmanželka Ondřeje Brzobohatého si dokonce změnila příjmení a nyní se tak jmenuje Johana Arletová.

