Byli kontaminováni obrovskou hladinou smrtícího radioaktivního izotopu cesium-137. Přesto přežili a jejich potomci se těší dobrému zdraví. Nyní se psi z Černobylu stali součástí vědecké studie. Získané poznatky by mohly v budoucnosti pomoci v onkologii nebo v kosmologii.

Byl 26. duben roku 1986. Obyvatelé města Pripjať utíkali ze svých domovů. Měli nařízeno, aby si sbalili jen to nejnutnější. Řada domácích mazlíčků, včetně psů, proto zůstala sama. Následně je likvidovali vojáci. Nezvládli ale vyhladit všechny. O téměř čtyřicet let později se proto v zamořené oblasti potuluje téměř 800 jedinců.

„Trvalá přítomnost psů naznačuje, že byli schopni přežít a množit se, i když žili blízko reaktoru. To je pozoruhodné,” říká vedoucí studie Elaine Ostrander z Národního institutu pro výzkum lidského genomu v americkém Marylandu. „Otázkou je, čím je to způsobené.”

Psi z Černobylu

Vědci se vydali do oblasti elektrárny a města Pripjať a odebrali vzorky krve 302 hafanům. Následně je srovnali s genetickými profily jiných volně žijících psů z východní Evropy. „Zjistili jsme, že navzdory obavám, že zvířata budou migrovat a šířit radiaci, se většina z nich nikam nepřesouvala. DNA těch, jež žijí v blízkosti elektrárny, se liší od jejich příbuzných, potulujících se o pár kilometrů dál,” vysvětluje Ostrander.

Naznačuje to, že psi zůstávají na jednom místě a hranice svého teritoria neopouští ani v případě páření. Badatele to překvapilo. Dohromady vysledovali patnáct různých rodinných skupin. Tři z nich například obývají skladiště vyhořelého odpadu. Důkazy o tom, zda tuto dobrovolnou izolaci způsobila radiace, ale vědci zatím nemají.

Černobylští psi na první pohled vypadají zdravě. Častěji se u nich ale projevuje například šedý zákal, trpí rakovinou, mají menší velikost mozku a asymetrické tělo. Zároveň dosahují v průměru jen šesti let.

Přelomová studie

Zbývá odpovědět na otázku, jak domácí mazlíčci dokázali v tak nehostinných podmínkách přežít a jak konkrétně probíhala jejich adaptace. „DNA by nám mělo poskytnout informace co zmutovalo, co se vyvinulo, co pomáhá a co škodí,” říká Ostrander. Největším problémem bude rozlišit, které genetické změny vyvolalo ionizující záření a které vzájemné křížení.

Zdroj: Youtube

„Nebude to jednoduché, ale dopředu nás žene touha zjistit, jak by se dalo fungovat například ve vesmíru, nebo jak ochránit pracovníky či pacienty, již jsou nízké radiaci pravidelně vystavováni.”

Zdroje: www.denik.cz, www.abcnews.go.com, www.popularmechanics.com