Lidé velmi často zdobí své psy nejrůznějšími doplňky, z nichž tím nejčastějším je obojek. Kromě obojku ale může mít pejsek někdy na krku žlutou stužku. Víte, co to znamená? Odpověď není jen jedna, důvodů pro toto označení je více. Pojďme se na ně podívat.

Při procházce parkem nebo městem můžete občas potkat psa se žlutou stužkou, mašlí nebo šátkem na obojku nebo vodítku.

Není to běžné, proto je potřeba vědět, co to znamená, abyste nevědomky neudělali nějakou chybu.

Barevné označení slouží mnohem důležitějšímu účelu, nejedná se o pouhou dekoraci. Vysvětlíme si význam žluté stužky.

Účel žluté stužky

Označení žlutou stužkou vzniklo v roce 2012 ve Švédsku pod názvem Gulahund – Yellow dog (žlutý pes) a nyní je uznáváno po celém světě. Je nenápadným, ale důležitým signálem, kterým dává majitel psa kolemjdoucím najevo, že jeho pejsek potřebuje prostor. Zároveň je tím žádá o opatrnost.

Žlutá stužka je tedy součástí mezinárodní iniciativy známé jako Projekt žlutý pes. Jedná se o jemné upozornění, že se pes nemusí cítit dobře nebo bezpečně v blízkosti jiných psů nebo lidí. Příčiny mohou být různé, včetně zdravotních problémů, zotavování se po operaci, bázlivost psa nebo prostě nezvyk čtyřnohého kamaráda na sociální interakce v důsledku dřívějších traumat nebo nedostatečné socializace.

Více se dozvíte ve videu zde:

Zdroj: Youtube

Proč mohou psi potřebovat prostor

Příčin, proč byste pejska neměli rušit a proč potřebuje prostor, může být také několik:

Zdravotní problémy: Někteří psi mohou trpět onemocněními, kvůli kterým reagují podrážděně. Nebo pro ně může být dotyk bolestivý.

Zotavení a regenerace psa po operaci: Psi v rekonvalescenci mohou být více senzitivní a citliví. Vzhledem ke zranění by mohli člověka v rámci ochrany sebe sama napadnout nebo zranit, zejména kdyby s nimi člověk komunikoval rychle, ukvapeně nebo hrubě.

Strach nebo úzkost: Stejně jako lidé, mohou i psi pociťovat úzkost a strach. Dříve již traumatizovaný pes, nebo pes od přírody bázlivý, může nosit žlutou stužku, která signalizuje, že je třeba k němu přistupovat opatrně, pokud vůbec. Ostatně vždy by mělo platit, že se nejprve zeptáte majitele psa, jestli se k němu můžete přiblížit.

Výcvik a socializace: Také mladá štěňata nebo nedávno adoptovaní psi se mohou teprve učit, jak bezpečně a zdvořile komunikovat. Proto potřebují více prostoru k pozorování a učení, a naopak netouží po nežádoucí nadměrné pozornosti.

Důležitý je respekt

Psa se žlutou stužkou je potřeba respektovat. To, že mu dopřejete prostor, je u pejska se žlutou stužkou zásadní pro prevenci stresu nebo možné agrese.

„Žlutá barva znamená, že tento pes nemůže být v blízkosti jiných psů. Jak blízko je příliš blízko? To ví jen pes a jeho pán, proto zachovejte odstup, nebo jim dejte možnost se vzdálit,“ uvádí web Gulahund.se.

Tím, že „žlutě označeným psům“ umožníme mít svůj prostor, přispíváme k jejich pocitu bezpečí a pohody, které jsou pro jejich integraci a proces uzdravování zásadní.

I tak ale, zejména u nás, moc lidí o tomto označení neví. Navzdory celosvětovému dosahu kampaně zůstává informovanost v mnoha regionech omezená a naše země k těmto regionům patří.

Chybí nám informovanost

Zdenka Průšová, podporovatelka iniciativy žlutého psa, vyjadřuje pro média obavy, že mnoho lidí stále nepozná, co žlutá stužka znamená. Projekt k nám přišel již v roce 2012, ale kvůli nedostatečné komunikaci upadl v zapomnění.

Přitom nedostatečná informovanost může vést k nepříjemným, nebo dokonce nebezpečným interakcím, kterým by se dalo snadno předejít, kdyby veřejnost věděla, co žlutý „motýlek“ kolem krku psa znamená.

Možná je u nás i spolupráce s výrobci doplňků pro domácí zvířata, kteří mohou pomáhat propagovat kampaň tím, že nabízejí výrobky, jako jsou žluté stužky, mašle a vodítka, někdy za zvýhodněné ceny nebo zdarma, aby podpořili účast a zvýšili viditelnost.

Až tedy příště potkáte žlutě označeného pejska, vzpomeňte si, že jeho žlutá stužka není jen roztomilý doplněk, ale zásadní ukazatel toho, že pes potřebuje prostor. Zároveň vyzývá k empatii a respektu vůči zvířatům, která mohou procházet obdobím nepohodlí nebo strachu.

Rozpoznání a respektování tohoto signálu může změnit životy označených pejsků i jejich majitelů.

