Vědci našli 7000 let staré záhadné pštrosí vejce. Zcela mění pohled na pyramidy

Pyramidy v Gíze.

Foto: Mita Stock Images / Shutterstock

V Núbijském muzeu v Asuánu v Egyptě je uložena fascinující skořápka pštrosího vejce. Zdá se, jako by na ní byly mezi dalšími ilustracemi vyobrazeny tři špičaté trojúhelníky. Někteří razí teorii, že jde o pyramidy na náhorní plošině v Gíze. Vaječná skořápka je datována do doby kolem roku 5 000 př. n. l., což znamená, že výjev na ní je starý nejméně 7 000 let. Jde skutečně o pyramidy? To by zcela změnilo historii.