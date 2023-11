Přemýšleli jste někdy o tom, co o vás vypovídá výběr domácího mazlíčka? Tento krok však může odhalit zajímavé informace o vaší povaze a chování. Zkuste si náš osobnostní test a zjistěte, zda výběr odpovídá vaší osobnosti.

Nostalgie i radost

Pokud jste si jako ideálního domácího mazlíčka vybrali psa, pravděpodobně máte přátelskou, charismatickou a veselou povahu. Lidé ve vašem okolí vás považují za člověka, který je vždy připravený podat pomocnou ruku a být oporou. Ať ve svém životě prožíváte cokoli, vždy si na věci díváte pozitivně. Ve svém nitru máte strach ze samoty a zranitelnosti. To může být důvodem, proč často otevíráte své srdce těm, kteří si to nezaslouží a neváží si toho. V lásce se obětujete, žijete pro druhého a na oplátku nechcete nic. Je potřeba naučit se rovnováze. Pořádně si vybírat, i za cenu, že vás to někdy bude bolet.

close info Pinterest zoom_in Jaké zvíře byste si vybrali?

V případě, že vaše volba padla na želvu jakožto ideálního domácího mazlíčka, jste člověk se sklony k přílišnému přemýšlení a nostalgii. Vzpomínky a zážitky, příjemné i méně příjemné, v sobě uchováváte jako poklady. Mezi přáteli jste velice oblíbení. Lidé vás často vyhledávají s prosbou o radu. Cítí se s vámi bezpečně. Vaší hlavní charakterovou vlastností je opatrnost. Dlouho vám trvá, než zaujmete nějaké stanovisko a než se pro něco rozhodnete. Jste vynikajícím posluchačem a plánovačem svého času.

Volba ryby jako nejlepšího společníka naznačuje člověka, která odmítá jakékoli předsudky a vždy dává přednost životu podle vlastních představ. Ve své nezávislosti a samotě nacházíte útěchu. Je to právě vaše samostatnost, co vás může odrazovat od vyhledávání romantických vztahů, to ale neznamená, že jste ke svému okolí lhostejní. V okamžiku nepřízně osudu jednáte přecitlivěle a zbytečně emotivně. Jste poměrně náladový jedinec, který si vše řeší uvnitř sebe.

Kocour nebo králík

Ti, kteří si jako domácího mazlíčka zvolí kocoura, jsou často považovaní za nezávislé a egocentrické jedince. Žijete život podle svých pravidel, bez potřeby chválení druhých, ať už v práci, ve vztazích, nebo doma. Rádi cestujete, stále vyhledáváte nové zážitky a lákají vás neprobádaná území. Navzdory kritice ostatních jste se svým nekonvenčním způsobem života spokojení. Máte jedinečný smysl pro humor.

Pro více informací se podívejte na toto video:

Zdroj: Youtube

V případě, že jste si zvolili králíka, působíte na lidi trochu tajemně. Máte zvláštní vnitřní kouzlo, které ostatní nutí přemýšlet. Pečlivě dbáte na svůj vzhled a hodně času trávíte před zrcadlem. Jít s vámi ven vyžaduje notnou dávku trpělivosti.

Milujete být středem pozornosti, rádi trávíte čas s rodinou i ve společnosti svých přátel. Vaším negativním charakterovým rysem je nedostatečné sebevědomí. Občas se utápíte v pochybách. Máte hravou, zvědavou a občas zapomnětlivou povahu. Ráno jste nepoužitelní a nepříjemní, dobře vám dělá příroda a další klidná místa.

Výběr vašeho ideálního "zvířecího" společníka může poskytnout zajímavý pohled na vaši osobnost. Ať už jste věrný a veselý pes, opatrná a pečlivá želva, nezávislá a bezstarostná ryba, samostatná a nekonvenční kočka nebo okouzlující a zvědavý králík, váš výběr domácího mazlíčka vypovídá o tom, jací jste.

Zdroje: www.jagranjosh.com, abmeyerwood.com, astrologytests.com