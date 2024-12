Testy osobnosti slouží jako jedinečný nástroj k lepšímu poznání nás samých. Díky tomu se sami o sobě můžeme mnohé dozvědět a zlepšit, co je potřeba. Vyzkoušet si to můžete s tím naším. Potřebujete jen tužku a list čistého papíru.

Testy osobnosti

Testy osobnosti nejsou jen zábavnou kratochvílí. Jsou především způsobem, jak sami sebe lépe poznat a něco se o sobě dozvědět. Přijít na to, kým skutečně jsme.

Každý člověk je jiný a to z nás činí jedinečné a nikým napodobitelné bytosti. V tom tkví kouzlo každého člověka. Přesto v sobě každý člověk nosí velké množství aspektů, které mu nejsou známé.

S jejich odhalením nám mohou pomoci právě testy osobnosti. Pod pojmem osobnost se skrývají charakterové rysy člověka. Není to však pouze chování, co činí každého člověka jedinečnou osobností. Podle psychologů se pod tím pojmem nachází soubor fyzických a psychických vlastností každého z nás. Osobnost člověka se utváří celý život. Začíná narozením a končí dnem, kdy zemřeme.

Abyste sami sebe lépe poznali, můžete si vyzkoušet náš psychologický test. Ten prozradí, jakým člověkem skutečně jste. Budete potřebovat tužku a papír a pak je třeba odpovídat zcela pravdivě. Test má osm otázek.

Kdo skutečně jste

V našem testu je nutné pravdivě odpovědět na osm následujících otázek. Ty zní:

1. Představte si, že jdete s někým v lese. Kdo je ta osoba?

2. Potkáte zvíře. Co je to za zvíře?

3. Co dělá zvíře, když ho vidíte?

4. Pokračujete v chůzi. V lese spatříte dům. Jak je velký? Má plot?

5. Jdete k domu a vidíte, že dveře jsou otevřené. Vejdete dovnitř a uvidíte stůl. Na stole je několik věcí. Napište, co je na stole. Napište alespoň 3 věci.

6. Vyjdete z domu zadními dveřmi a najdete misku. Z čeho je podle vás vyrobená? Na co tuto misku použijete?

7. Dojdete na konec zahrady a najdete vodní nádrž. Co je to za vodní plochu? Řeka? Jezero? Napište, co se před vámi objeví.

8. Musíte překonat tuto vodní plochu, abyste se dostali domů. Jak mokří budete?

Zapište ke každé otázce první odpověď, která vás napadne. Ta je správná a platná. Nyní se podíváme na to, co vaše odpovědi znamenají.

1. Osoba, se kterou jste šli, je nejdůležitější osobou ve vašem životě. 2. Velikost zvířete, které jste potkali, představuje velikost vašich problémů ve vašem životě, se kterými se aktuálně potýkáte. 3. Pokud bylo chování zvířete agresivní, znamená to, že máte sklony k agresi. Pokud bylo klidné, jste klidný člověk.

4. Velikost domu představuje velikost vašich ambicí. Pokud byl kolem domu plot, pak jste introvert, a pokud nebyl, pak jste extrovert. 5. Pokud mezi věcmi, které jste viděli na stole, nebylo jídlo, fotky lidí nebo nějaký druh květiny, nejste šťastní.

6. Pokud je miska, kterou jste našli před domem, z odolného materiálu, pojí vás s osobou, která s vámi šla, pevné pouto. Pokud ne, váš vztah je velice nestabilní. Co s miskou děláte, značí vaše chování k dané osobě.

7. Velikost vodní masy udává velikost vašich nejniternějších tužeb.

8. Pokud jste byli mokří na kost, je pro vás velmi důležitá intimita. Pokud jste byli mokří jen trochu, intimita pro vás nic neznamená.

