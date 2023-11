Každý máme jinou povahu a každý vynikáme v něčem jiném. Pokud však chceme jít hlouběji a zjistit skryté aspekty naší povahy, pomůže psychologický test. Stačí si vybrat symbol, který se vám líbí nejvíce. Jaký to bude?

Skryté aspekty povahy

Ačkoli se na první pohled může zdát, že jde o náročný úkol, realita je mnohem jednodušší. Stačí se zadívat na obrátek a vybrat symbol, který je podle vás nejhezčí. Na výběr máte z osmi možností. Motiv, který vyberete, nabídne pohled do skrytých zákoutí vaší psychiky.

close info Pinterest zoom_in Jaký symbol vás upoutá jako první?

Pokud jste jako první spatřili srdce, jste přitažlivý člověk, který hluboce touží po lásce. Problém nastává ve schopnosti své emoce plně vyjádřit. Mnohé z těch, o které jste projevili zájem, jste ponechali na pospas spekulacím, jak to s nimi asi máte. Zkuste se v tomto směru více otevřít.

Volba poháru značí život poháněný ambicemi a neutuchající snahou o úspěch. Díky vaší gramotnosti a neoblomnému odhodlání je pravděpodobné, že dosáhnete všeho, čeho chcete. Vaše neschopnost vyrovnat se s porážkou však může někdy napáchat více školy, než se na první pohled zdá. Občas máte tendenci vidět sami sebe v nadřazeném světle.

V případě, že jste si vybrali kapku, jste negativně laděný jedinec, který si svou negaci bere všude s sebou. Jste často zádumčiví, smutní, dokonce se potýkáte s depresivními sklony, přičemž je pro vás obtížné vyjadřovat své pocity a udržovat zdravé vztahy. Ke složitosti celé situace přispívá i fakt, že se nemáte komu svěřit.

Volba ptáka značí hlubokou touhu po svobodě. Raději před nepřízní osudu utíkáte, než abyste se jí postavili čelem. Vaším ideálem je klidný a nerušený život, i když si uvědomujete, že je to iluze, a často se zdržujete potřebného úsilí, abyste ho dosáhli.

Jaký symbol je váš?

Pokud vás lákají přesýpací hodiny, možná se utápíte v minulosti a nedokážete si představit lepší budoucnost. Žít přítomností je pro vás těžké, protože váš život se zdá být stagnující, podobný vegetaci. Klíčem k osobnímu růstu je jít kupředu a přijímat změny s potřebným nadhledem.

Pro více informací se podívejte na toto video:

Zdroj: Youtube

Motýl symbolizuje připravenost dosáhnout všech snů, překážkou vám ale může být vaše lenost. Často usínáte na vavřínech. I když toužíte po něčem víc, možná čekáte, že úspěch k vám přijde sám bez jakéhokoli přičinění. Tak život ale nefunguje. Je načase zvolit si aktivní účast.

Pokud jste si vybrali skládačku, naznačuje to touhu přepsat významné aspekty vašeho života. Přesto vás něco brzdí. Sníte o šťastném domově a milujícím partnerovi, tyto sny však zatím zůstávají nesplněné. Musíte začít jinak. Je nutné vážit si toho, co už máte. Pak k vám přijde i to ostatní.

Pokud k vám promlouvá klíč, znamená to, že před vámi leží mnoho příležitostí, ale strach vás brzdí. Jste uzavřená osobnost, která pečlivě střeží své pravé já. Mnohá vaše tajemství zůstávají skrytá pod povrchem.

Skryté pravdy a utajené emoce pomáhají lépe definovat, kým jsme, změnit, co je potřeba a najít v životě tu správnou motivaci.

Zdroje: br.ifunny.co, www.buzzfeed.com, astrologytests.com