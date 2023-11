Rachel Claire Ward, talentovaná britská herečka, ale také úspěšná režisérka a scénáristka, našla svůj domov v Austrálii, kde žije a tvoří. Dnes byste v ní už krásnou Meggie ze seriálu Ptáci v trní hledali jen těžko.

Od modelingu k umění

Rachel Ward se narodila v Anglii do poměrně významné rodiny. Jejími příbuznými byli 3. hrabě z Dudley William Ward, kriketový hráč Giles Baring anebo generální guvernér Austrálie z let 1908-11, hrabě William Ward I. Rachel je také sestrou ekologické aktivistky Tracy-Louise Wardové.

Svou uměleckou dráhu začala během studia na londýnské umělecké škole Byam Shaw School of Art, kde se však zdržela jen krátce. V 16 letech se Rachel začala věnovat modelingu. Právě to jí otevřelo dvěře do světa showbyznysu.

V 70. letech krátce randila s Davidem Kennedym, synem Roberta F. Kennedyho, a v roce 1983 ji zařadili mezi deset nejkrásnějších žen v USA.

Rachel však měla větší ambice, než být pouhým "ramínkem" na šaty. Její herecký průlom přišel s rolí Meggie Cleary v úspěšném seriálu Ptáci v trní natočeném roku 1983. Šlo o adaptaci románu Colleen McCullough.

Výkon, který Rachel v tomto seriálu předvedla, byl natolik výjimečný, že za roli Meggie dokonce získala nominaci na Zlatý glóbus v kategorii nejlepší herečka v seriálu nebo televizním filmu.

Mimo to byla nominovaná na Zlatý glóbus také za roli ve filmu Sharkyho mašina z roku 1981 a sci-fi dramatu Na břehu natočeném v roce 2000, kde si zahrála po boku svého manžela, herce Bryana Browna.

To však nejsou jediné filmové počiny, kde Rachel zazářila. V 80. letech si získala pozornost díky krimi komedii Mrtví muži nenosí skotskou sukni, natočeném v roce 1982 se Stevem Martinem a romantickému dobrodružnému dramatu Všemu navzdory z roku 1984, kde si zahrála s Jeffem Bridgesem.

Dnes byste ji nepoznali

Následující tři roky zasvětila Rachel svůj život studiu herectví a v roce 1987 se objevila po boku svého manžela v historickém dramatu Dobrá manželka.

Pro více informací se podívejte na toto video:

Zdroj: Youtube

Ani jako úspěšná herečka neusnula Rachel na vavřínech a začala své pole působnosti rozšiřovat i režii a psaní scénářů. V roce 2001 a 2003 získala ocenění od Sdružení australských kritiků za nejlepší krátkometrážní film za filmy The bog house a Martha’s new coat. Její tvorba byla oceněná také na mezinárodních festivalech, jako jsou Sundance a Clermont-Ferrand.

V červnu 2005 ji královna Alžběta ocenila titulem AM (Member of the Order of Australia) za sociální činnost a podporu australského filmového a televizního průmyslu.

Rok 2007 znamenal pro Rachel návrat na televizní obrazovky. Zahrála si v seriálu Rain Shadow. O rok později excelovala v celovečerním filmu Beautiful Kate.

close info Pinterest zoom_in Rachel Ward dnes jako zralá žena.

Ačkoli byste v ní dnes krásnou Meggie hledali jen těžko, Rachel Claire Ward má stálé místo v srdcích mnoha diváků a součástí filmového průmyslu je už více než čtyřicet let.

