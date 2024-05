close info Shutterstock

Je tak drobná, že si jí na zahradě možná ani nevšimnete. Přitom je nabitá živinami a tělu prospěšnými látkami. To je ptačinec žabinec, jarní bylinka se svěží chutí. Vhodná je tak do především do salátů nebo do zeleného smoothie.

Ptačinec (Stellaria media) roste jako poléhavá bylina. Najdete ho na záhonech, v polích, na kompostu, mezi dlaždicemi i jen tak v trávě. Nejlépe se mu ale daří v hlíně, která je vlhká a humózní. Poznáte ho snadno. Dorůstá do výšky 5 až 30 centimetrů, má velmi drobné lístky vejčitého tvaru, chlupatou lodyhu a v době kvetení půvabný bílý květ připomínající hvězdu. close Magazín Nejúčinnější bylinky na dnu: Dvě teď rostou všude a mají největší sílu, jednu koupíte v supermarketu Rostlinu můžete sbírat od dubna až do zimních měsíců. Všechny její části jsou jedlé, včetně stonků, listů, květů a lusků se semeny. I přesto je nutné dávat pozor. Jelikož obsahuje saponiny, její nadměrná konzumace může způsobit nevolnost, zvracení, průjem, plynatost a křeče. Pokud tedy s bylinkami začínáte, přidávejte si ji do svého talíře postupně. Nejdřív si natrhejte malou hrst a pomalu zvyšujte příjem až na jeden nebo dva šálky denně. Zázračný ptačinec Ptačinec má jemnou chuť bez výrazných hořčin, připomínající mladou kukuřici. Vhodný je tak především do salátů, pomazánek nebo polévek. Není ale obyčejnou ingrediencí. Je doslova superpotravinou. close info shutterstock zoom_in Ptačinec O jeho léčivých schopnostech se vědělo již v 17. století, kdy pomáhal proti svrabu a užíval se při tuberkulóze. Aktuální vědecké studie jeho přínos pro zdraví potvrdily. Odhalily, že rostlina obsahuje více než 80 sekundárních metabolitů, jež mají protizánětlivé, antioxidační, antimikrobiální, antidiabetické, anxiolytické a antileishmanické účinky. Má tak schopnost bojovat s volnými radikály, choroboplodnými zárodky, zpomaluje stárnutí organismu, pomáhá při hojení ran, kožních infekcí a ekzémů a ulevuje od svědění. Má také expektorační účinky, což znamená, že uvolňuje hlen a podporuje zdraví dýchacích cest. close Magazín Nejlepší čistič krve teď kvete všude. Svařte ho a pijte šálek denně. Do konce května přijde zázrak! Zároveň se pyšní celou řadu vitamínů a minerálních látek, kromě známého Céčka, skupiny B, vitamínu A, E, hořčíku, vápníku, zinku a draslíku. Ptačinec na zahradě i doma Ptačinec má také prokazatelné diuretické a prebiotické účinky. Díky vysokému obsahu vlákniny tak zvyšuje sytost, pomáhá kontrolovat chuť k jídlu a podporuje pravidelné vyprazdňování. Studie na zvířatech navíc naznačují, že jeho konzumace zpomaluje střevní absorpci tuků a sacharidů z potravy inhibicí trávicích enzymů, což je účinné v boji proti obezitě. Zdroj: Youtube Protože bylinka má přirozeně stahující, protizánětlivé, chladivé a vysušujicí účinky, používá se především k podpoře zdraví pokožky. Čerstvá šťáva nebo masti z něj vyrobené jsou vhodné na akné, lupénku, hemeroidy, křečové žíly, hmyzí štípnutí, menší popáleniny a škrábance. Z ptačince si však můžete připravit i čaj. Stačí, když ho čerstvý nebo sušený zalijete horkou vodou a louhujete 10 až 15 minut. Zdroje: www.bylinky.info, www.bylinkyprovsechny.cz, www.draxe.com, www.cs.wikipedia.org

