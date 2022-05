Vědci našli v Egyptě 2000 starý model létajícího stroje. Měl šanci vzlétnout?

Pták ze Sakkary

Foto: Dawoudk - Trabajo propio / Creative Commons, CC BY-SA 3.0, https://creativecommons.org/licenses/by-s

Napadlo by vás někdy, že už staří Egypťané uměli létat? Kdyby se řeklo, že Leonardo da Vinci, pak možná. Ale před 2000 lety? Přesto se však v egyptských hrobkách nacházejí mnohé aspekty, které o tom svědčí. A pak je tady tzv. Létající pták ze Sakkáry. Je navíc možné, že někde pod dunami písku leží i starověké letadlo, které brázdilo nebe nad pyramidami. O co se jedná?

Egyptské umění mělo nedozírnou hodnotu, o čemž svědčí nejen pyramidy, papyry anebo četné chrámy a výmalby hrobek. Architektura a umění v Egyptě vzkvétaly a mnohá jejich kouzla odhalují archeologové ještě dnes. Velká většina egyptského umění byla věnována posmrtnému životu, protože staří Egypťané věřili, že život pozemský je jen přípravou na daleko hodnotnější život posmrtný. Odtud i tajemství balzamování a mumifikace. Mumifikovaná těla byla pohřbívána v hrobkách, odkud se měla duše zemřelého vydat k novému životu. Je až zarážející, v jaké formě se mnohé mumie zachovaly dodnes!

Na video se podívejte zde:

Zdroj: Youtube

Tajemství egyptských hrobek

Egyptské hrobky byly bohatě zdobené, což byla rovněž jedna z důležitých složek kultury pohřbívání. Kromě figurálních motivů božstev a lidí zde byly četné i motivy zvířecí. Mezi všemi těmito „běžnými“ výjevy se ale objevil i jeden šokující. Létající stroj!

Je k nevíře, že i před 2000 lety dokázali staří Egypťané do jejich hrobek zakódovat létající stroje, když první letadlo bylo vynalezeno až v roce 1903 bratry Wrightovými! Jak je možné, že tisíce let předtím se nám dochovaly malby, symboly a kresby, zachycující něco neuvěřitelného, včetně touhy člověka podmanit si oblaka!

Pinterest

Osirisův chrám a jeho výzdoba

Zprávy, symboly a kresby na stěnách Osirisova chrámu hovoří jasně a ukazují technologie, která vznikly až o tisíce let později! Jak pronesla egyptoložka Ruth Hoverová, tyto kresby zachycují zcela jasně dávné techniky, které však jasně kopírují technologii, kterou máme nyní my. Jezde tak jasně vyobrazeno třeba letadlo s kormidlem, moderní vrtulník a něco, co vypadá dokonce jako ponorka.

"Na tomto místě je něco nevysvětlitelného a záhadného. Některé teorie říkají, že lidé přišli z vesmíru, aby učili staré Egypťany. Zejména prý tyto tvary vypadají jako vrtulník," vyřkl svou teorii Hazim Salah, člen egyptské Nejvyšší rady pro starožitnosti. Kromě technologií zdobily chrám také nápisy a kresby, jakési nákresy, jež však rovněž odkazují k planetám – číslo devět, jež bylo rovněž nazeleno v chrámu, bylo třeba číslem planety Mars, což by mohlo znamenat, že Egypťané věděli, že se jednou podaří lidstvu dostat se na Mars.

A Osirisův chrám není jediný, který odkazuje k oblakům a létajícím strojům.

Co je „Pták ze Sakkáry“?

Dřevěný vyřezávaný artefakt známý jako Pták ze Sakkáry byl nalezen ve starověké hrobce jménem Pa-di-Imen v egyptské Sakkáře, spolu s množstvím jiných artefaktů. Byl sem umístěn coby předmět, jenž by mohl zemřelý využívat v posmrtném životě a do hrobky byl pravděpodobně umístěn kolem roku 200 př. n. l. A o co jde?

Pinterest

Vypadá jako moderní letadlo, se stejným tvarem křídel i trupem! Malá řezba se zobákem na konci a ocasem vypadá jako letadlo, takže se nabízí spekulace, zdali Egypťané před 2000 lety již měli znalosti o létání, nebo jde jen o náhodný umělecký výtvor?

Když se nálezu ujali odborníci na aerodynamiku, pokusili se podle něj vytvořit skutečně letadlo – a ejhle! Ono to vyšlo! Jen trochu upravili ocas tak, aby korigoval rovnováhu letu, a fungující letadlo bylo na světě! Na video o tomto fenoménu se podívejte zde:

Zdroj: Youtube

Například konstrukce letounu Cirrus SR20 vychází z Ptáka ze Sakkáry. To jen potvrzuje teorii doktora Chalíla Messihy, profesora anatomie na Helwánské univerzitě v Egyptě, podle něhož byl tento pták modelem skutečného letadla, které kdysi létalo na egyptském nebi.

Je tedy možné, že někde v Sakkáře stále leží neobjevený vrak skutečného letadla, které za dob starého Egypta brázdilo oblohu! Pokud je to možné, pak se můžeme těšit v příštích letech na další naprosto jedinečný objev!

Zdroje:

en.wikipedia.org/wiki/Saqqara_Bird, www.ancient-origins.net, medium.com