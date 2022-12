Pterodaktyl na fotografii? Nikoli rekonstruovaný, ale skutečný? Nemožné. Jenže jak bychom potom vysvětlili možná dosud nejznámější fotografii v historii, která ukazuje skutečného pterodaktyla na snímku z americké občanské války v roce 1864? Fotografie je dodnes záhadou.

Podivný snímek, který zachycuje pterodaktyla, pochází z roku 1864. Za snímkem stojí historka o tom, kterak vojáci během americké občanské války sestřelili poblíž města Vicksburg obřího létajícího tvora, který připomínal neznámého ptáka nebo příšeru. Snímek se stal velmi populární a pak se navíc stalo něco, s čím nikdo nepočítal: Objevil se ještě jeden. Na internetu se totiž objevila druhá fotografie, která zachycuje podobný výjev, a byla odhalena pro televizní pořad FreakyLinks, který se vysílal na stanici Fox v letech 2000 až 2001. I na tomto druhém obrázku stojí vojáci na těle jakéhosi pterosaura.

Dva obrázky nebo dva pravěcí tvorové?

Pterodaktylové vyhynuli někdy před 65 miliony lety, proto není možné, aby byly zachyceni na snímcích. Logicky se proto nabízí verze photoshopu anebo jiného programu, který fotografii upravil, aby vyvolala náležitou senzaci. Odborníci však toto tvrzení podporují jen zpola. Jednu označují za původní a druhou potom za podvrh, což vše podrobně rozebírají na vlastní internetové stránce, která díky této záhadě vznikla.

Webovky Live Pterosaur (anebo www.animal-discovery.org/category/pterosaurs/) nabízejí dobrodružství v oblasti kryptozoologie a shrnují očitá svědectví.

Kdo viděl pterodaktyla?

Na stránce živě diskutují ti, kteří se skutečně setkali s tvory označovanými jako "prehistoričtí" nebo "pterodaktylovití". Zvláštní je, že z mnoha názorů je na stránce skutečně několik, které vypadají velmi věrohodně. Skutečně jste na místě, kde lidé v žijící pterosaury věří. Za stránkou stojí kryptozoolog Jonathan Whitcomb.

Jeho cílem je nabídnout informace o vyhynulých tvorech a řadu příběhů o údajných pozorováních pterosaurů. A samozřejmě nejvíce prostoru je věnovánu právě rozboru obou výše zmíněných snímků.

Fotografie z občanské války, která údajně zachycuje ptakoještěra, u mnoha skeptiků probouzí názor, že se nejedná o ještěra, ale o kánoe. Jenže zde doslova stojí: „Muž, který se údajně vyzná v kánoích, Whitcomba kontaktoval e-mailem a o obrázku z občanské války se vyjádřil slovy: Je mi 67 let a tuto fotografii si pamatuji z dob, kdy jsem byl mladý. . . Celý život jsem jezdil na kánoi. Vlastnil jsem jich několik. To nejsou poloviny kánoe! Příliš úzké, příliš mělké. A není to kánoe!“ Sám Whitcomb pak dodává, že detaily na hlavě, krku a dalších místech dobře korelují s anatomií pteranodona.

Další názory

Že by se mohlo jednat o pravěkého tvora razantně popírá i americký kryptozoolog Loren Coleman. Je přesvědčen, že jde o podvrh a souhlasí s ním i mnozí další vědci.

Navzdory kritice je však stará fotografie, nyní nazývaná "Ptp", údajně prohlášena dvěma vědci za pravou, a to v lednu 2017.

Navíc kromě těchto dvou fotografií se na webu objevují i některé další, které údajně dokazují, že dinosauři a lidé kdysi koexistovali. A nejen fotografie, ale i staré rytiny a hieroglyfy apod.

Kategorie těchto tvrzení se pak řadí k dalším objektům, jako jsou letadla, helikoptéry a mobilní telefony, které jsou na památkách starých několik tisíc let. Nebo že by byl pterodaktyl u nohou vojáků skutečnou válečnou trofejí? Finální řešení dosud nikdo nenašel, proto si nechme prostor v naší fantazii.

