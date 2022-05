Byla objevena kostra létajícího monstra. Obří tvor byl postrachem pravěku

Foto: Warpaint / Shutterstock.com

Pravěká zvířata známe nejen díky super drahým výpravným fantasy filmům hollywoodské produkce, ale i díky vykopávkám. Ty jsou pečlivě čištěny a později je z jednotlivých fragmentů díky moderním technologiím skládána pravděpodobná podoba již zaniklého světa. Čas od času se objeví skutečně impozantní nález. U pobřeží Skotska , kde by to nikdo nečekal, byla objevena dosud největší kostra pterosaura z období jury! Obdobné nálezy by byly spíše očekávány v oblastech Brazílie nebo Číny.