Vědci zachytili podezřelý pulz z nitra Země. Stále se opakuje. Neví, co to je

Záhadný pulz je zrovna příklad toho, že zbývá ještě hodně věcí, které je třeba rozluštit.

Foto: Anterovium / Shutterstock

Země pulzuje. Vědci přišli s tím, že každých 26 sekund vydává naše planeta podivné seismické signály a nikdo neví proč. Toto drobné seismické dunění může být způsobeno oceánskými vlnami, sopkami, nebo čímkoli jiným. Jak se zdá, tento "mikroseismus" ničemu neubližuje.

Ani za 60 let se vědcům nepovedlo vysvětlit onu zvláštní seismickou aktivitu. Zatímco jedni se domnívají, že jde o harmonický jev, pravidelný seismický cvrkot způsobený sluneční energií, jiní hovoří o sopce nebo jakémsi šelfovém bubnu.

Na video se podívejte zde:

Zdroj: Youtube

Co je mikroseismismus

Pro tento záhadný pulz se na počátku 60. let 20. století vžilo označení mikroseismismus. Objevil jej geolog Jack Oliver, který v té době pracoval v geologické observatoři Kolumbijské univerzity.

Hluk uslyšel i přesto, že neměl k dispozici dnešní pokročilé přístroje. Od té doby vědci strávili spoustu času nasloucháním pulzů a podařilo se jim zjistit, že pocházejí z části Guinejského zálivu zvané Bight of Bonny.

Proč Země pulzuje, vědci stále nevědí.Zdroj: Nikhom / Shutterstock

Bubnovitý šelf anebo sopka

Někteří si myslí, že pulz má jakousi prozaickou příčinu. Například že pod světovými oceány funguje kontinentální šelf jako gigantický vlnolam. Vlnolam je hranicí severoamerické kontinentální masy, kde nejvyšší část desky nakonec spadá do hluboké propastné roviny. Když vlny narazí na toto místo na kontinentálním šelfu v Guinejském zálivu, vzniká tento pravidelný puls. Je to možné přirovnat k některému z bubnů, do nichž se bubnuje rukama. Pokud má kontinentální šelf na některém místě podobný tvar jako buben, možná skutečně vytvoří zvuk, který rozechvěje Zemi.

Jiní zase myslí, že příčinou pulzu je sopka, která je také velmi blízko kritického místa, na ostrově Svatý Tomáš a Princ v zálivu Bonny. Podobný sopečný mikroseismus je již dobře zdokumentován v Japonsku.

Více informací zde:

Zdroj: Youtube

I když vědci pulz stále studují a snaží se přijít na jeho původ, výsledek není znám, protože pulz nikoho neohrožuje.

Zdroje:

www.popularmechanics.com, veda.instory.cz