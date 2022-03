Putinovo sibiřské podzemní město: Luxusní bunkry, kde chce přežít jaderný útok

Tunel v Bunkru-42, protijaderném podzemním zařízení Sovětského svazu

Foto: Mikhail Leontyev / Shutterstock.com

Stále více se objevují informace, že ruský prezident Vladimir Putin vybudoval v altajských horách celé podzemní město, či spíše luxusní bunkr. Ten by měl sloužit těm nejdůležitějším vládním představitelům v případě, že by svět čelil jadernému útoku. Samozřejmě, v současné chvíli nejspíše jím vyprovokovaným. V bunkru by s ním zřejmě byla i jeho přítelkyně.