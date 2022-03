Kdy dojdou Putinově armádě peníze? Bude to stačit na záchranu Ukrajiny?

Ani přes sankce, jimiž bylo Rusko potrestáno, Putinovi peníze na válku hned tak nedojdou.

Foto: Jorgen Haland / Unsplash

Celý svět momentálně, stále nevěřícně, sleduje konflikt na Ukrajině. Nabízí se mnoho otázek, ale nejvíce se všichni ptají na to, kdy dojdou Putinově armádě peníze. Bohužel se zdá, že Ruská federace je momentálně ve stavu, kdy si vlastně válku může dovolit. I kdyby Putinovi došly peníze, nebude to brzy na to, aby Ukrajina zůstala ušetřena.

Celý svět se rozhodl reagovat na Putinovu agresi a uvalil na Rusko tvrdé hospodářské sankce ve výši 300 miliard dolarů, které zemi zcela jistě ekonomicky devastují. Hodnota rublu spadla na historické minimum a ukazuje se, že nejen zbraně mluví. Rusko však pravděpodobně stále může čerpat z devizových a zlatých rezerv ve výši přibližně 300 miliard USD. Zásoby jsou tedy stále obrovské.

Na dokument analyzující Putinovy kroky se podívejte tady:

Zdroj: Youtube

Bidenova administrativa a evropské vlády si při uvalování historických sankcí na Rusko stanovily nové cíle. Jejich prioritou a plánem je zdevastovat ruskou ekonomiku a vytvořit domácí tlak na prezidenta Vladimira Putina. JAk se však zdá, ten válku zastavit nehodlá.

Spousta Rusů se bojí o budoucnost své země.Zdroj: Valery Tenevoy / Unsplash

Země je i není v krizi. Co to znamená?

Ruská ekonomika sice dostává vážné rány, ale Moskva má stále k dispozici nástroje, jak zabránit úplnému vyčerpání svých rezerv v tvrdé měně. Rusko dočasně zastavil vyplácení úroků zahraničním investorům ze svého státního dluhu ve výši 29 miliard USD. I když lze tento jev nazvat technickou platební neschopností země, neznamená to, že je země skutečně v platební neschopnosti. Bohužel, opak je pravdou a zmeškané platby umožňují Rusku použít měnu jinak. V tuto chvíli na válku. Ve stejnou dobu tím poškozují zahraniční věřitele.

Putin je stále v klidu

I kdyby bylo Rusku zamezeno v přístupu k devizovým rezervám, jež činí přibližně 132 miliard dolarů ve zlatě, země bude stále velmi soběstačná. V loňském roce Rusko vynaložilo na svou armádu asi 62 miliard dolarů. Současná invaze na Ukrajinu je rovněž velmi nákladná: Odhaduje se, že prvních pět dní války mohlo Rusko stát až 7 miliard dolarů v přímých vojenských nákladech.

I přesto ale Putin dokáže pokrýt tyto náklady pomocí nadhodnocených rublů a hotovost mu nedojde dostatečně rychle na to, aby to Ukrajinu zachránilo. I kdyby Ukrajina padla a Rusko mělo stále dostatek financí, neznamená to, že sankce proti němu nebudou mít politický dopad.

Ani nesplácení neznamená krach

Rusko má státní dluh v zahraničí v hodnotě 40 miliard dolarů. Budiž Rusku ke cti, že nikdy v historii nezapomnělo zaplatit úroky nebo kupón z těchto dluhopisů. A i kdyby se Rusko rozhodlo tyto platby nesplácet, aby ušetřilo hotovost, znamenalo by to sice poškození zahraničních správců peněz jako způsob, jak se pomstít EU a USA. Ale země by nekrachla.

I tak ale otázkou zůstává, co se stane s ruským exportem, zejména s ropou a zemním plynem.

Ve třetím čtvrtletí uplynulého roku Rusko vydělalo na mezinárodním prodeji ropy a plynu přibližně 63 miliard dolarů, a tyto zisky jsou vzhledem k obrovskému zdražení nyní ještě mnohem větší. I když sankce na Rusko uvalené v tuto chvíli osvobozují platby za prodej ropy a plynu, je i tak země schopna z těchto zdrojů vydělávat značné částky.

Kromě ropy je Rusko i významnou velmocí, pokud jde o export železa a dalších kovů.

Protesty Rusů, kteří si uvědomují, jaká bude budoucnost pro všechny Rusy.Zdroj: Valery Tenevoy / Unsplash

Peníze Rusku hned tak nedojdou

Je tedy jasné, že ani přes významné sankce se ruská velmoc nepoloží, i když problémem mohou být technické a právní problémy spojené se skutečným zpracováním plateb dluhopisů.

Většina ruských bank byla v minulém týdnu odříznuta od systému SWIFT nebo je jim zabráněno obchodovat, není jasné, jak přesně bude Rusko schopno provádět platby mezinárodním protistranám. Ale zřejmě bude. Proto ekonomičtí experti tvrdí, že k potrestání Ruska by vedla jen opatření omezující vývoz ropy a plynu. I kdyby Evropa skutečně přerušila nákupy ruských energií, je pravděpodobné, že by Rusko stále mohlo najít ochotné odběratele. Již nyní se objevují zprávy, že mezinárodní firmy obchodující s komoditami nenacházejí kupce ochotné odebírat ruskou ropu, a to ani s výraznými slevami.

I když by nás obojí velmi výrazně poznamenalo a už i poznamenává, světový mír je daleko důležitější. A i když Rusko bude muset energetické vývozy dále zlevňovat a prodávat je hluboko pod tržními cenami, může stále vydělat více než dříve. To znamená, že může vést válku, aniž by skutečně propálilo veškerou svou tvrdou měnu.

Zdroje:

fortune.com, www.nytimes.com