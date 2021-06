Co se za Putina učí ruské děti o Stalinovi? Je ostuda a nebezpečné

Děti jsou v Rusku nenápadně vedeny k obdivu k silnému vůdci.

Foto: Shutterstock.com

Podle průzkumu z roku 2018 celých 47 procent mladých Rusů ve věku 18-23 let nikdy neslyšelo o Stalinových represích, během kterých zahynulo přes 20 milionů lidí. Stalin totiž není v hodinách dějepisu prezentován jako hrozivý diktátor, nýbrž jako silný vojevůdce, který protáhl Sovětský svaz krizí.

Ačkoli se Rusko přesunulo z komunismu do kapitalismu, vláda Vladimira Putina je západními demokraciemi kritizována pro stejné autoritářské znaky, jaké vykazovaly vlády předchozí. Nejde jen o věznění politických oponentů, ale také o pěstování kultu Putinovy osobnosti a překrucování nedávné historie. Zatímco ve svobodných zemích můžete bez okolků vyjádřit názor, že Stalin byl stejným zlem jako Hitler, v Rusku vás za takové prohlášení budou moci brzy zavřít do vězení. Státní duma už od loňského října projednává zákon, který kriminalizuje srovnávání nacismu a stalinismu, stejně jako popírání role Sovětského svazu v humanitární misi za účelem osvobození evropských států.

Putin se snaží být stejným symbolem své země, jako býval Stalin.Zdroj: Shutterstock.com

Za pravdu pokuta a brzy i vězení

Zákon tak umlčí i hlasy, které by se pokusily připomenout pakt Molotov–Ribbentrop, uzavřený mezi Německem a SSSR dne 23. srpna 1939. Právě toto srpnové datum Evropský parlament vyhlásil Evropským dnem památky obětí stalinismu a nacismu, což se Putinovi a jeho okolí vůbec nelíbí. Vladimir Luzgin z Permu byl již před pěti lety odsouzen k pokutě ve výši 200 tisíc rublů za to, že na sociální síti sdílel článek obsahující věty: "Komunisté a Německo společně napadli Polsko, a rozpoutali tak druhou světovou válku. Znamená to, že komunismus a nacismus blízce spolupracovaly."

(Zdroj: khpg.org)

Z hlediska historie je toto konstatování pravdivé, z pohledu Putina ale velmi nebezpečné. Současný ruský prezident nutně potřebuje svému lidu vykreslit postavu Stalina jako silného vůdce a sjednotitele země, který z Ruska učinil velmoc a porazil vnějšího nepřítele. Do stejné role se totiž snaží stylizovat i on sám. Pokud lidé budou obdivovat Stalina, ochotně se skloní i před jeho současnou kopií.

Pravda se žákům říkat smí, záleží ale na tom, v jakém obalu se prezentuje.Zdroj: Shutterstock.com

Válka začala teprve rokem 1941

Putinově ideologii je přizpůsoben také výklad dějepisu ve školách. Druhá světová válka pro ruské děti začala až v roce 1941, kdy Hitler napadl Sovětský svaz. Sovětská invaze do Polska a Finska či masakr v Katyni jsou z výuky záměrně vynechány a ačkoli učitelé nemají přímo zakázáno hovořit o násilné kolektivizaci, ukrajinském hladomoru a utrpení vězňů v gulazích, je jim doporučeno všechny tyto informace zasadit do dobového rámce. Dětem se vysvětluje, že Stalin byl nucen využít všechny prostředky, byť občas kruté, aby dokázal vyvést národ z bídy a přivést ho k lepším zítřkům.

(Zdroj: todayifoundout.com)

Do Rusů se tímto způsobem už od dětství zasévá přesvědčení, že Rusko potřebuje "tvrdou ruku", která zabrání vnitřním rozkolům a uchrání lid před vnější agresí. Putin si tak vychovává příznivce, kteří bez námitek přijmou jeho nedemokratické zásahy proti opozici a nebudou protestovat proti omezování svobody slova. Účel přeci světí prostředky a silný vůdce musí udělat všechno pro to, aby Rusko zůstalo jednotné, silné a schopné ubránit se všem západním predátorům, kteří si na něj brousí zuby.

(Zdroj: www.washingtonpost.com)