Google mapy zachytily v Antarktidě zvláštní trojúhelník. Není jasné, o co jde

Na Antarktidě údajně ztroskotal UFO!

Záhadné objekty, ve kterých lze mnohdy vidět s trochou fantazie UFO, mohou být viděny všude, ale málokoho by napadlo, že jedno z nich bylo objeveno i v mrazivé krajině Antarktidy. Lidé odhalili údajně havarované UFO v krajině věčného sněhu a ledu při důkladném prozkoumávání Google Maps. Věřili byste tomu?

Nejprve se podívejte na inkriminované video:

a pak i na samotný objekt přímo na Google Earth.

Jedná se o skutečnost, nebo je objekt zachycený na videu jen optickou iluzí?

Na Google Maps je možné spatřit ledacos a pravdou je, že pro spoustu lidí, kteří nemají nic lepšího na práci, se pohledávání map stalo jakýmsi zvráceným koníčkem. A to aniž by hledali místo, kam chtějí dojet, nebo se třeba dívali, kdo parkuje před domem jejich přítele nebo přítelkyně. Napadne vás ledacos, ale stalkování UFO, to je tedy skutečně záležitost! A přesto se mnozí „sledující“ shodli na tom, že v Antarktidě Google Maps zachytili havarovaný létající talíř.

Na video se podívejte zde:

UFO ve tvaru trojúhelníku

Na Mapách Google spatřen záhadný objekt, jehož záběry zveřejnil na internetu YouTuber, který se zajímá o ufologii, MrMBB333. Sám pak video popsat titulkem: "Vypadá to, že něco MOŽNÁ přistálo uprostřed Antarktidy a zanechalo po sobě ve sněhu stopu!".

„Toto video je pouze můj názor na toto pozorování v Antarktidě, které mi poslal muž jménem Chuck W. Takto si vykládám to, co zde vidím, pokud s mým výkladem nesouhlasíte, je to vaše volba. Tuto oblast jsem viděl poprvé a na základě svých zkušeností věřím, že se zde skutečně nachází pevný objekt, nikoli voda. To je můj názor, nic víc… můžete se na souřadnice vydat sami a udělat si vlastní úsudek. Považuji to za velmi fascinující. Díky,“ zněl celý YouTuberův příspěvek pod videem.

A YouTuber nezůstal se svým názorem sám, ale podpořila jej i celá řada sledujících, kteří také viděli UFO.

Nejednalo se podle nich ale o klasický talířovitý objekt, ale spíše o objekt trojúhelníkového tvaru. I tak se ale všichni mysleli, že jde o mimozemské plavidlo podobného tvaru, jako má boomerang.

Kdo je Chuck W?

YouTuber zmiňuje ve svém příspěvku výzkumníka, který mu video s UFO poslal. Jedná se skutečně o člověka, který zkoumá satelitní mapy. Odhalila zde tento prazvláštní objekt s tím, že se domnívá, že jeho zviditelnění zřejmě způsobilo tání polárních ledovců. Tvrdil, že plavidlo je kovový disk, který je 60 stop široký a vypadá, "jako by byl inteligentně navržen".

Sám pak ukazuje na prostor pod objektem a naznačuje, že to vypadá jako stín, a dodává, že na vrcholu struktury se zřejmě nachází "vyvýšený kruh".

Objekt je natolik odhalen, že na něj v nedávném klipu na YouTube upozornil i televizní kanál History Channel.

Záhada se ale vysvětlila… Nebo?

Video se stalo velice populárním a jen za krátkou dobu nasbíralo 50 tisíc zhlédnutí. Černý trojúhelníkový objekt navíc mnozí přehnali přes nejrůznější filtry, a pak byl jeho tvar ještě zřetelnější.

Komentáře pod videem byly velmi různorodé:

"Nevypadá to jako zaseknuté v zemi, ale jako by se to vznášelo," zatímco jiný dodává: "Černá plocha pod tím vypadá jako stín, a když se podíváte doleva, uvidíte zdroj světla, který vypadá, že vychází z nitra jeskyně nebo tunelu."

"Vypadá to jako bumerang nebo jako něco, co kdysi bylo létajícím strojem, který tady venku přistál ve sněhu,“ psal další z komentujících. Jiný se přidal s názorem, že "Můžete vidět rysy něčeho, co vypadá jako okřídlené plavidlo sedící v Antarktidě."

Antarktida je bezesporu jiná než zbytek planety – je to čirá pustina, je zde obrovská zima a celá oblast působí jako z jiného světa. Dávalo by proto smysl, že kdyby na Zemi přistálo UFO s nadějí, že nebude objeveno, zaparkovalo by právě tam.

UFO nebo tající voda?

Pravdou je, že při prohledávání Google Maps lze skutečně najít nejrůznější objekty. Stejně tak je to ale v každém videu, zejména pokud chcete něco najít. Nedávno byl například spatřen i trilobit na Marsu anebo zřetelné znaky lidí na Rudé planetě.

Boomerangovité UFO vypadalo na sněhu jako stín pyramidy a sledující se přeli o tom, zdali tam objekt ještě za nějakou dobu bude.

Skeptici si však myslí něco jiného, přičemž jeden z nich uvedl: "Je to jen malá kaluž vody. Když se rozhlédnete po ostatních prvcích v okolí, všimnete si, že i ostatní vodní plochy mají podobný odstín."

Zatím nebyl vyslán žádný expediční tým, který by nález prozkoumal. Na vlastní oči si ho můžete prohlédnout na Google Earth zde.

