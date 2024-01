Nedávný projekt s názvem Scan Pyramids (Skenování pyramid) zaujal vědce nečekanými nálezy ve Velké pyramidě v Gíze. Tepelné skenování provedené v rámci mezinárodní iniciativy odhalilo zřejmě „tepelnou anomálii“, která odporuje běžnému chápání a vyvolává opětovné spekulace o skryté komoře.

O Velké pyramidě se dříve věřilo, že si udržuje konstantní teplotu, která odráží průměrnou teplotu na Zemi, tedy kolem 20 stupňů Celsia. Díky výzkumu se však ukázalo, že pyramida vykazuje matoucí tepelné nepravidelnosti.

Termokamery použité při skenování přesně určily rozdíly v teplotě tří sousedních kamenů v základně pyramidy, což zpochybňuje zavedené názory. Navíc tyto anomálie nedávají smysl ani z fyzikálního hlediska.

close info HIP Institute, CC 3.0 zoom_in Render použití termokamery k detekci různých teplot uvnitř pyramidy.

Pohled výzkumníka: Záhada odhalena

V návaznosti na toto odhalení vyjádřil výzkumník projektu Scan Pyramids své zmatení, když prohlásil: „Nevíme, co to je, může to být jiný materiál, průchod nebo cokoli jiného... musíme to ověřit u dalších vědců.“ Možnost, že z pyramidy vychází horký vzduch, dodal této rozvíjející se záhadě další prostor pro předpoklady a mnohé otázky. A tak začalo další pátrání.

Průchod do neznáma

Ministr pro starožitnosti Mamdouh El-Damaty se podělil o zjištění během průzkumu pyramidy. Zaznamenal přítomnost malého průchodu v zemi vedoucího do výrazné teplotní zóny. Tato zjištění odpovídají dřívějším teoriím zpochybňujícím tradiční přesvědčení, že Velká pyramida sloužila výhradně jako hrobka.

Na významu nyní nabývá teorie, že pyramida sloužila jako elektrárna. Teorie navrhující Velkou pyramidu jako starověkou elektrárnu získávají tedy opětovnou pozornost. Skeptici kdysi tuto myšlenku zavrhovali jako nepravděpodobnou, ale nejnovější důkazy spekulace podporují. Infračervená technologie identifikovala v pyramidě tři horká místa, která naznačují, že pod její strukturou se nachází nečekaný zdroj tepla.

close info Mita Stock Images / Shutterstock zoom_in Pyramidy v Gíze

Ozvěny starověké víry: Přenos energie a účel

Podle některých teoretiků považovali staří Egypťané Velkou pyramidu za kolosální energetický stroj, který je schopen využívat přírodní energii Země a zesilovat ji. Dokumentární film společnosti Netflix The Pyramid Code (Kód pyramid) se zabývá představou, že pyramidy sloužily jako kanály pro získávání blahodárné energie. Abd'el Hakimawyan naznačuje, že staří Egypťané hledali možné „energie ze země“, aby zvýšili svůj blahobyt.

Zpochybnění mainstreamových názorů: Energetické pyramidy

Přestože mainstream tyto teorie stále odmítá, svědectví těch, kteří dosáhli vrcholu pyramidy, vyprávějí o neobvyklých změnách energie. I ty vyvolaly a podpořily debaty o potenciálu stavby jako „energetické pyramidy“. Využití podzemních vodních kanálů na náhorní plošině v Gíze tyto spekulace ještě více podporuje, neboť vysokoobjemový tok by mohl generovat energii.

I když tvar pyramidy odpovídá teoriím o potenciální „elektrárně“, zůstávají mnohé otázky nezodpovězené. Integrace vodních kanálů v gízské plošině je považována za klíčový aspekt, avšak přesná mechanika výroby energie zůstává neobjasněna. Záhada obklopující Velkou pyramidu přetrvává a vybízí k dalšímu zkoumání a zkoumání.

Skenování pyramid odhaluje nové dimenze

Projekt Scan Pyramids odkrývá další vrstvu tajemství zahalující Velkou pyramidu v Gíze. Tepelné anomálie zpochybňují zažité představy a znovu rozvíjejí diskuse o účelu a možnostech pyramidy. Zatímco vědci spolupracují na rozluštění těchto záhadných nálezů, starověký div se i nadále vzpírá snadnému vysvětlení a láká zvědavce k odhalení jeho tajemství.

Další tajemství Velké pyramidy v Gíze odkrývá i toto video:

Zdroj: Youtube

Zdroje: www.ancient-code.com, www.express.co.uk