Záhadná pyramida na Měsíci: NASA přišla s novou tezí, teorie ufologů vyvrací

Je možné, že jsou na povrchu Měsíce pyramidy?

Foto: profimedia.cz

Podle konspirátorů se to pyramidami na Měsíci "jen hemží." V roce 2019 našli nadšenci do UFO na fotografii NASA PIA13510 záhadný objekt trojúhelníkového tvaru a byli přesvědčeni, že je to pyramida, kterou postavili mimozemšťané. Z pyramidy se ale "vyklubal" detail měsíčního vozíku. O rok později se ale stoupenci vesmírných záhad ozvali znovu.